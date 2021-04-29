Директор департамента образования и науки Одесской ОГА Александр Лончак отметил, что хоть Одесская область и вышла из красной зоны, работа образовательных учреждений продолжается в условиях карантина,

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Поэтому в этом году не будет никаких праздничных мероприятий и выпускных вечеров со зрителями.

Выпускные вечера будут проходить только в пределах одного класса и без зрителей. Посторонним вообще запрещено находиться в учебных заведениях,

– заявил директор департамента образования в Одессе.

Лончак добавил, что они уже получили письмо от Министерства образования и науки Украины со всеми разъяснениями, которое будут направлять по школам.

К слову, Одесса перешла из красной в желтую зону карантина из-за улучшения ситуации с COVID-19. Так, ученики возвращаются к обучению, но оно будет проходить в смешанной форме.

Так, те предметы, которые не требуют постоянного внимания учителя, дети будут изучать дистанционно. Но в основном уроки будут проходить стационарно.