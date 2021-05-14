Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что карантинные ограничения в Украине продлятся до конца 2021 года, а потому ученики выпускных классов вынуждены организовать "прощание со школой" с соблюдением всех норм безопасности.

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Выпускники уже начали планировать, каким будет их последний звонок и выпускной вечер. Ведь всем уже надоело дистанционное обучение, и дети хотят просто живого общения с одноклассниками и учителями.

Официальная позиция МОН и школ

МОН прислали школам рекомендации по поводу проведения выпускных вечеров.

В частности, отметили, что работа образовательных учреждений продолжается в условиях карантина, поэтому в целом никаких праздничных мероприятий и выпускных вечеров в этом году не будет.

Празднование должно быть только в пределах одного класса и без зрителей. Посторонним вообще запрещено находиться в учебных заведениях,

– рассказал о позиции МОН директор Департамента образования и науки в Одессе Александр Лончак.

Так, в школах Полтавы планируют выдать свидетельства в 2021 году – 11 июня для учеников 9 классов и 2 июля для школьников 11 классов.



Выпускной вечер в период пандемии / Фото terminovo.te.ua

Например, в прошлом году несмотря на карантин, во львовской школе №8 и Полтавской ООШ №28 праздник последнего звонка провели во дворе школы, но там присутствовали только ученики выпускных классов.

Некоторые школы в этом году планируют так же организовать прощание с учебным заведением. "В нашей школе не планируется проведение последнего звонка и вручение свидетельств выпускникам 9 и 11 классов. Вручение свидетельств может произойти только тогда, когда Винница будет в зеленой зоне", – говорят в городском совете.

Взамен директора рекомендуют выпускникам отказаться от любых торжеств.

Как школьники планируют праздновать выпускной

Большинство выпускников, конечно, мечтают надеть праздничный наряд и вместе с одноклассниками незабываемо отпраздновать окончание школы.

Но реальность несколько иная – около половины украинских школьников готовится устроить празднование на природе.

Например, школьники из Ровно решили вместо обычного выпускного вечера организовать поездку в Карпаты на три дня без родителей. Они думают, что это будет дешевле. А ехать планируют после последнего ВНО.

По информации выпускницы, день проживания в отеле в Карпатах в среднем стоит от 750 до 3 тысяч гривен с человека. В эту стоимость входит завтрак и СПА-процедуры.

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Поэтому, выпускники надеются весело провести время. Ведь на территории базы отдыха есть различные виды развлечений – от катания на квадроциклах до прогулки на лошадях.

В то же время выпускники из Винницы планируют устроить в июле празднования на территории базы отдыха, где есть бассейн под открытым небом и услуги по верховой езде.



Выпускники отдыхают после официального вручения / Фото УП. Жизнь

В прошлом году так делали их предшественники. Известно, что стоимость такого вида развлечений – от 200 до 1000 гривен с человека. Но в эту сумму не входит стоимость питания, проживания и проезда.

Из-за пандемии выпускники на традиционный выпускной, где будут вручать аттестаты, не выбирают дорогие наряды.

Добавим, что если класс хочет заказать услуги ведущего и фотографа, то сегодня за это в среднем надо отдать более 20 тысяч гривен.

Также школьники не обходят и роскошные автомобили – они готовы арендовать даже лимузин, чтобы приехать из школы в ресторан на эффектном авто. Такая услуга в среднем стоит 280 гривен в час с одного человека.

Как на предложения детей реагируют родители? Мнения родителей тоже разделились. Кто-то предлагает устроить детям праздник, ведь окончание школы раз в жизни, а кто-то – категорически относится к проведению массовых мероприятий в условиях пандемии.

Очень жаль, что наши дети могут остаться без выпускного. Ни последнего звонка, ни выпускного. Все таки, у них начинается новый этап в жизни, а они даже со школой не могут нормально попрощаться,

– говорит мама 11-классницы Татьяна.

По ее словам, никто не учитывает мнения детей. Все решили за них. Но дети не виноваты в том, что произошла пандемия. "ВНО можно проводить, а выпускной со своими одноклассниками – нет. Полное безумие", – добавляет женщина.

Интересно, что самые богатые родители предлагают детям организовать поездку в Египет или тур по Европе. Стоимость такого отдыха может стоить от 8 тысяч гривен с человека.

Но организовать такой отдых будет сложно, учитывая ограничения других стран и обязательное ПЦР-тестирование.