Ведь эпидемия COVID-19 в разгаре, а школы уже несколько недель закрыты на карантин. Однако для тех, кто в этом году заканчивает школу есть множество вариантов, как спланировать выпускной вечер.
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К примеру, для выпускников столичной гимназии "Эрудит" родители приготовили экскурсию и интересный исторический квест. А празднование, поздравления и даже фуршет будет на открытом воздухе, в помещение никто заходить не будет.
Наши дети работали годами, чтобы получить знания и закончить школу, они достойны того, чтобы весело отметить выпуск,
– рассказала мама выпускника.
Так, несмотря на локдаун и карантин, учителя и родители стремятся сделать все, чтобы одиннадцатиклассники запомнили выпускной.
Интересно, что во всех школах официальная часть выпускного, вероятно, состоится онлайн. С этим согласны и педагоги, и медики. Пандемия коронавируса в разгаре, поэтому нужно забыть о традиционных актовых залах и закрытых ресторанах.
Также врачи советуют ограничить присутствие на выпускном учителей или родственников школьников, которым исполнилось 60 лет. С другой стороны, множество детей и взрослых уже переболели или вакцинировались, поэтому есть определенный уровень защиты.
Идеи, как отпраздновать выпускной в 2021 году
Читайте несколько альтернативных вариантов проведения выпускного в 2021 году:
Виртуальное прощание со школой и онлайн-выпускной
Выпускники могут, например, продемонстрировать свои таланты в любом из видов искусства или спорта, записав и смонтировав короткие видео. Затем их можно посмотреть всем классом в онлайн-формате или собраться небольшими группами.
Эстафета благодарности школе
Ученики могут написать стихотворение, письмо или песню, посвященные учебе в родной школе. Но здесь рекомендуем заранее подготовить подарки для детей от учебного заведения (например, одинаковые футболки и кепки).
Онлайн-выпускной в школах / Фото Insider
"Капсула времени"
Выпускники также могут создать "капсулу времени" с посланием себе. Ее можно будет надежно спрятать во дворе школы и через 10 – 20 лет открыть на встрече выпускников.
Туристический поход вместо выпускного
Круто, если вместо роскошного ресторана выпускники поедут на природу, где у костра будут вспоминать свои школьные годы. Это будет точно незабываемый выпускной. Но его тоже следует организовать с соблюдением правил социального дистанцирования.
Благотворительность вместо празднования
Так в 2020 году сделали ученики Генического школы №4. Одиннадцатиклассники решили отказаться от дорогих платьев и костюмов на выпускном вечере, а сэкономленные средства отдали в помощь детскому отделению местной больницы.
Пример выпускного в США
- Интересно, что в Америке школы отказались от проведения традиционных помпезных выпускных балов. Церемонии пройдут онлайн или в школах, но с жесткими правилами социального дистанцирования.
- А накануне праздника родители выпускников перед собственными домами выставляют специальные таблички, украшают двери символикой школы, а местные пекарни раздают выпускникам бесплатные пончики.
- Также в некоторых школах и классах устроят автопробеги. Сами выпускники, их родители и соседи колонной едут по городу, чтобы отметить окончание школы и поздравить молодежь.