Ведь эпидемия COVID-19 в разгаре, а школы уже несколько недель закрыты на карантин. Однако для тех, кто в этом году заканчивает школу есть множество вариантов, как спланировать выпускной вечер.

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К примеру, для выпускников столичной гимназии "Эрудит" родители приготовили экскурсию и интересный исторический квест. А празднование, поздравления и даже фуршет будет на открытом воздухе, в помещение никто заходить не будет.

Наши дети работали годами, чтобы получить знания и закончить школу, они достойны того, чтобы весело отметить выпуск,

– рассказала мама выпускника.

Так, несмотря на локдаун и карантин, учителя и родители стремятся сделать все, чтобы одиннадцатиклассники запомнили выпускной.

Интересно, что во всех школах официальная часть выпускного, вероятно, состоится онлайн. С этим согласны и педагоги, и медики. Пандемия коронавируса в разгаре, поэтому нужно забыть о традиционных актовых залах и закрытых ресторанах.

Также врачи советуют ограничить присутствие на выпускном учителей или родственников школьников, которым исполнилось 60 лет. С другой стороны, множество детей и взрослых уже переболели или вакцинировались, поэтому есть определенный уровень защиты.

Идеи, как отпраздновать выпускной в 2021 году

Читайте несколько альтернативных вариантов проведения выпускного в 2021 году:

Виртуальное прощание со школой и онлайн-выпускной

Выпускники могут, например, продемонстрировать свои таланты в любом из видов искусства или спорта, записав и смонтировав короткие видео. Затем их можно посмотреть всем классом в онлайн-формате или собраться небольшими группами.

Эстафета благодарности школе

Ученики могут написать стихотворение, письмо или песню, посвященные учебе в родной школе. Но здесь рекомендуем заранее подготовить подарки для детей от учебного заведения (например, одинаковые футболки и кепки).



Онлайн-выпускной в школах / Фото Insider

"Капсула времени"

Выпускники также могут создать "капсулу времени" с посланием себе. Ее можно будет надежно спрятать во дворе школы и через 10 – 20 лет открыть на встрече выпускников.

Туристический поход вместо выпускного

Круто, если вместо роскошного ресторана выпускники поедут на природу, где у костра будут вспоминать свои школьные годы. Это будет точно незабываемый выпускной. Но его тоже следует организовать с соблюдением правил социального дистанцирования.

Благотворительность вместо празднования

Так в 2020 году сделали ученики Генического школы №4. Одиннадцатиклассники решили отказаться от дорогих платьев и костюмов на выпускном вечере, а сэкономленные средства отдали в помощь детскому отделению местной больницы.

Пример выпускного в США