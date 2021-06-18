Выпускной в 2021 по-новому: 5 идей, как отпраздновать прощание со школой и не обанкротиться

Проведя часть обучения дистанционно, ученики 11 классов хотят провести выпускные как угодно, лишь бы не в интернете. Ниже есть несколько самых популярных идей для альтернативного выпускного, которые помогут вам безопасно и незабываемо отпраздновать окончание школы.

Идеи, как весело отпраздновать выпускной-2021

Выпускной на корабле

Интересная идея для празднования – выпускной на корабле. Для многих учеников подойдет Днепр, который течет через всю страну (в Киеве, Черкассах, Днепре, Запорожье, Николаеве, Херсоне и других городах). Совершить прогулку на катере или корабле можно и на другом водоеме, ведь у нас их достаточно.

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К тому же, для такого празднования можно сэкономить на праздничном наряде. Но, если все-таки хотите, то можете сделать макияж и надеть красивую одежду, это будет уместно на открытой палубе корабля.

Там можно организовать торжественную часть с вручением аттестатов, фуршет, небольшую дискотеку, запуск шариков и тому подобное. Главное, что все это – на свежем воздухе, поэтому безопасно.

Восхождение на Говерлу

Если класс не раз бывал в походах и любит разные активности, то здесь точно подойдет вариант восхождения на Говерлу. Она имеет всего 2061 метр, однако подъем на нее довольно крутой, каменистый и непростой.

Однако подняться смогут все дети, особенно если запастись горячим чаем и шоколадом. Трудности во время восхождения на гору закаляют, а радость от достижения вершины заставляет затаить дыхание от пейзажей.



Ученики могут отправиться в горы / Фото "Укринформ"

Было бы замечательно все снимать на камеры или даже захватить с собой дрон, который сверху будет фиксировать, как выпускники преодолеют очередную вершину. К тому же, это будет отличная память для всех.

Платье – выпускнице детдома

Если класс выберет выпускной без праздничного наряда, то платье с блестками или мужские костюмы можно подарить в ближайший детдом.

Такой социальный флешмоб "Подари платье выпускнице детдома" запустили еще несколько лет назад. Его суть – отдать вечерние платья, которые обычно больше одного раза никто не надевает, на благотворительность. Эта идея каждый год становится все популярнее.

Кроме того, дети все чаще выбирают благотворительность. Так, в 2020 году ученики Генической школы № 4 решили отказаться от дорогих платьев и костюмов на выпускной, а сэкономленные средства отдали в детское отделение местной больницы.

А одиннадцатиклассники в школе Харькова ежегодно устраивают так называемый “выпускной в джинсах”. А деньги, предназначавшиеся для дорогой вечеринки, передают детям-пациентам кардиохирургического отделения.

Благотворительная вечеринка в классе или благотворительный аукцион может быть элементом традиционного выпускного, если класс хочет сделать что-то для школы или города или села. После этого можно устроить пикник, шашлык или какао с зефирками.

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"Капсула времени"

Выпускники могут собраться на особой для них локации, чтобы записать видео для "капсулы времени". Это может быть послание ученика самому себе через 10 – 20 лет, которое потом будет пересматриваться всеми на встрече выпускников.

Кроме видеообращения и пожелания самому себе можно записывать видео с благодарностью учителям и школе. Смонтированные рассказы выпускников потом можно показывать в начале следующего учебного года школьникам.

Поездка на фестиваль Украиной

Выпускники прошлых лет часто выбирали путешествие по Европе (ведь сейчас это можно иногда сделать по цене выпускного платья). И поскольку в этом году продолжается пандемия, ученики могут организовать поездку по Украине или на какой-то фестиваль.

Какие фестивали планируются на лето:

19 – 20 июня – в городе Каменка Черкасской области состоится Международный культурологический фестиваль Kamianka Music Fest, куда съедутся звездные исполнители со всей страны.

– в городе Каменка Черкасской области состоится Международный культурологический фестиваль Kamianka Music Fest, куда съедутся звездные исполнители со всей страны. 25 – 28 июня – в карпатском селе Верховина организовывается Форум Via Carpatia-2021, где также будет концерт групп "Гайдамаки", "Мандри", Hutsul Planet, а также участников нынешнего "Евровидения" Go-A.

– в карпатском селе Верховина организовывается Форум Via Carpatia-2021, где также будет концерт групп "Гайдамаки", "Мандри", Hutsul Planet, а также участников нынешнего "Евровидения" Go-A. 2 – 4 июля – в селе Суботов Черкасской области пройдет музыкальный Фестиваль непокоренной нации Холодный яр с украинскими хедлайнерами.

К тому же, в сети часто встречаются интересные предложения к празднованию выпускного. Например, аренда загородного дома с открытым бассейном, встреча рассвета на воздушных шарах, квест, автопробег по центру города и тому подобное.

Как в этом году будут праздновать выпускной? Из-за пандемии коронавируса МОН советует школам воздержаться от любых массовых мероприятий. А выпускные стоит проводить, учитывая противоэпидемические требования и ситуацию в регионе. Больше об этом – читайте в статье.