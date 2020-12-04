Выпускников школ могут освободить от сдачи ГИА в форме ВНО
Из-за пандемии COVID-19 в Украине, выпускников школ, которые в 2021 году заканчивают обучение, могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО.
Так, в Украинском центре оценивания качества образования разработали несколько моделей проведения ВНО в следующем году. Согласно некоторым из них предлагается освобождение от обязательной ГИА в форме ВНО для учеников 11 класса. Об этом рассказал и. о. директор УЦОКО Валерий Бойко изданию Освита.ua.
Важно Изменения в ВНО в 2021: все детали о том, как будет проходить тестирование в следующем году
По его словам, они определили приоритетной модель, при которой ГИА для выпускников 2021 году будет происходить по выбору ученика:
- или в учебном заведении (письменная или устная форма, в том числе и онлайн),
- или в форме ВНО.
В то же время для лиц, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, ВНО будет проведено в установленные сроки в соответствии с определенным регламентом проведения тестирования.
Поэтому, выпускники по желанию могут составить ГИА в учебном заведении но не в форме ВНО. Для этого они должны подать соответствующее заявление в свою школу. При этом результаты ГИА будут выставлены всем выпускникам.
Если выпускники будут выбирать такую модель составления ГИА, то уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирований. Такая ситуация связана с тем, что значительная часть учеников регистрируется для участия в ВНО исключительно с целью прохождения ГИА,
– отметил Валерий Бойко.
Глава УЦОКО отметил, что в соответствии с действующим законодательством прохождения ГИА на уровень полного общего среднего образования по украинскому языку, математике и другим предметам должен обязательно осуществляться в форме ВНО, кроме случаев, определенных законодательством.
"В связи с этим, в случае избрания такой модели проведения ВНО-2021, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые позволяют проведение в следующем году ГИА для одиннадцатиклассников не только в форме ВНО", – подчеркнул Бойко.
Поэтому парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций вернется в первой половине марта к рассмотрению этого вопроса. Ведь тогда будет больше информации о состоянии эпидемиологической ситуации в стране.
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