Из-за пандемии COVID-19 в Украине, выпускников школ, которые в 2021 году заканчивают обучение, могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

Так, в Украинском центре оценивания качества образования разработали несколько моделей проведения ВНО в следующем году. Согласно некоторым из них предлагается освобождение от обязательной ГИА в форме ВНО для учеников 11 класса. Об этом рассказал и. о. директор УЦОКО Валерий Бойко изданию Освита.ua.

Важно Изменения в ВНО в 2021: все детали о том, как будет проходить тестирование в следующем году

По его словам, они определили приоритетной модель, при которой ГИА для выпускников 2021 году будет происходить по выбору ученика:

или в учебном заведении (письменная или устная форма, в том числе и онлайн),

или в форме ВНО.

В то же время для лиц, которые планируют поступать в учреждения высшего образования, ВНО будет проведено в установленные сроки в соответствии с определенным регламентом проведения тестирования.

Дать основной сессии ВНО в 2021 году:



21 мая – тестированием по химии;

24 мая – тестирование по испанскому, немецкому, французскому языкам;

25 мая – по английскому языку;

28 мая – по математике;

1 июня – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

4 июня – по истории Украины;

5 июня – по географии;

7 июня – по физике;

10 июня – по биологии.

Поэтому, выпускники по желанию могут составить ГИА в учебном заведении но не в форме ВНО. Для этого они должны подать соответствующее заявление в свою школу. При этом результаты ГИА будут выставлены всем выпускникам.

Если выпускники будут выбирать такую ​​модель составления ГИА, то уменьшится количество участников ВНО по каждому предмету, а следовательно, и общее количество тестирований. Такая ситуация связана с тем, что значительная часть учеников регистрируется для участия в ВНО исключительно с целью прохождения ГИА,

– отметил Валерий Бойко.

Глава УЦОКО отметил, что в соответствии с действующим законодательством прохождения ГИА на уровень полного общего среднего образования по украинскому языку, математике и другим предметам должен обязательно осуществляться в форме ВНО, кроме случаев, определенных законодательством.

"В связи с этим, в случае избрания такой модели проведения ВНО-2021, Верховная Рада должна принять соответствующие законодательные изменения, которые позволяют проведение в следующем году ГИА для одиннадцатиклассников не только в форме ВНО", – подчеркнул Бойко.

Поэтому парламентский Комитет по вопросам образования, науки и инноваций вернется в первой половине марта к рассмотрению этого вопроса. Ведь тогда будет больше информации о состоянии эпидемиологической ситуации в стране.