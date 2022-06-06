Выпускники в Харькове станцевали вальс на руинах своей школы: эмоциональное видео
Источник:"Суспільне"
Выпускники школы № 134 в Харькове станцевали вальс на руинах своей школы, которую разрушили оккупанты. Из-за войны на праздник пришла только треть класса, ведь часть школьников – выехали из города.
Выпускники и учителя признаются, что не таким представляли последний звонок. Но несмотря на войну, они 5 июня собрались, чтобы станцевать школьный вальс.
К теме Россияне вечером более получаса обстреливали Харьков: оккупанты били по городу непрерывно
Оккупанты уничтожили школу в Харьковской области
В здание школы № 134 еще 27 февраля ворвались российские спецназовцы. Они и оставили после себя развалины.
Так сейчас выглядит школа № 134 / Скриншот из видео
Украинские защитники решили выбить оккупантов из школы, чтобы они не угрожать местным. ВСУ бросились в бой и обезвредили в здании школы взвод – около 30 оккупантов.
Выпускники станцевали на руинах школы
Выпускники говорят, что испытывали ужас, когда видели, как захватчики уничтожают их школу.
Я наблюдал за этим весь день. Мой дом в 500 метрах от школы. Я услышал, что начали стрелять и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Я почувствовал страх, осколок пролетел над моим домом и попал в дом соседей. То, что захватчики полегли здесь, – это для меня радостная новость,
– рассказывает Глеб Опашнян.
Поздравить выпускников приехали и бойцы "Kraken" – одного из подразделений, участвовавших в бою в школе.
Учащиеся танцуют вальс на фоне разрушенной школы / Скриншот из видео
По словам военных, в этой школе был последний форпост, российские оккупанты закрепились там и пытались сделать так, чтобы Харьков был разрушен.
"Но мы вместе с другими подразделениями отбросили российскую армию за 20 километров от города. Харьков мы отстроим, обязательно победим, и у нас будет мир и новая жизнь после войны", – рассказал член подразделения Константин Немичев.
Смотрите видео, как выпускники станцевали на руинах школы в Харькове:
Россия не прекращает обстрелы Харьковской области
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал об ожесточенных боях в Харьковской области. По его словам, войска агрессора наступают сразу на нескольких направлениях.
- Также глава Харьковской ОВА констатировал, что Россия не отказалась от захвата Харькова, ведь это стратегическая задача для захватчиков. Он считает, что россияне попытаются оккупировать Харьков.
- Российские военные поздно вечером 5 июня плотно обстреливали Харьков. 4 июня под огнем вооруженных сил России были населены пункты Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины. В результате вспыхнули пожары.
- В Генштабе ВСУ 5 июня заявили, что враг вел активную оборону Харьковскому направлению. Основные усилия оккупанты сосредоточили на содержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от Харькова.
Видео к теме – как ВСУ ликвидируют оккупантов в Северодонецке