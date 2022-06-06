Выпускники и учителя признаются, что не таким представляли последний звонок. Но несмотря на войну, они 5 июня собрались, чтобы станцевать школьный вальс.

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Оккупанты уничтожили школу в Харьковской области

В здание школы № 134 еще 27 февраля ворвались российские спецназовцы. Они и оставили после себя развалины.



Так сейчас выглядит школа № 134 / Скриншот из видео

Украинские защитники решили выбить оккупантов из школы, чтобы они не угрожать местным. ВСУ бросились в бой и обезвредили в здании школы взвод – около 30 оккупантов.

Выпускники станцевали на руинах школы

Выпускники говорят, что испытывали ужас, когда видели, как захватчики уничтожают их школу.

Я наблюдал за этим весь день. Мой дом в 500 метрах от школы. Я услышал, что начали стрелять и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Я почувствовал страх, осколок пролетел над моим домом и попал в дом соседей. То, что захватчики полегли здесь, – это для меня радостная новость,

– рассказывает Глеб Опашнян.

Поздравить выпускников приехали и бойцы "Kraken" – одного из подразделений, участвовавших в бою в школе.



Учащиеся танцуют вальс на фоне разрушенной школы / Скриншот из видео

По словам военных, в этой школе был последний форпост, российские оккупанты закрепились там и пытались сделать так, чтобы Харьков был разрушен.

"Но мы вместе с другими подразделениями отбросили российскую армию за 20 километров от города. Харьков мы отстроим, обязательно победим, и у нас будет мир и новая жизнь после войны", – рассказал член подразделения Константин Немичев.

Смотрите видео, как выпускники станцевали на руинах школы в Харькове:



Россия не прекращает обстрелы Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов информировал об ожесточенных боях в Харьковской области. По его словам, войска агрессора наступают сразу на нескольких направлениях.

Также глава Харьковской ОВА констатировал, что Россия не отказалась от захвата Харькова, ведь это стратегическая задача для захватчиков. Он считает, что россияне попытаются оккупировать Харьков.

Российские военные поздно вечером 5 июня плотно обстреливали Харьков. 4 июня под огнем вооруженных сил России были населены пункты Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины. В результате вспыхнули пожары.

В Генштабе ВСУ 5 июня заявили, что враг вел активную оборону Харьковскому направлению. Основные усилия оккупанты сосредоточили на содержании занятых рубежей и приграничных районов к северу от Харькова.

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