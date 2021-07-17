У выпускников школ или вузов есть проблемы с документами об образовании: советы, как их решить

Часто учащиеся и студенты сталкиваются с проблемами, когда учебное заведение не выдает документ об образовании или допустило ошибку в нем. Что делать в таких ситуациях и куда обращаться за помощью – читайте в статье.

Согласно закону, после успешного завершения обучения по образовательной программе ученики и студенты обязательно должны получить соответствующий документ об образовании.

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"Этот документ является очень важным в жизни соискателя образования, поскольку подтверждает, что он получил определенный уровень образования, и предоставляет выпускнику право получать следующий уровень образования и право на трудоустройство", – подчеркнул образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

Так, Служба образовательного омбудсмена получает немало обращений, в которых ученики или студенты жалуются на различные неправомерные препятствия относительно получения документов об образовании.

Проблемы с выдачей аттестата школьнику

В школах наблюдаются проблемы с выдачей аттестата, его исправлением или восстановлением.

В частности, распространены случаи, когда учебное заведение отказывается отдавать ученику или выпускнику-девятикласснику оригинал документа об образовании по необоснованным причинам, например, если ученик хочет перейти в другую школу или поступить в профтех,

– рассказал Горбачев.

А выпускникам школы, которые поступают в вуз и имеют в свидетельстве об образовании опечатки или другие ошибки, это усложняет процедуру регистрации личного е-кабинета при подаче документов.

"Также прослеживается проблема неправомерного вымогательства средств или материальных выгод для учебного заведения или отдельных работников с учеников или их родителей для выдачи документа об образовании”, – отметил омбудсмен.

Пандемия COVID-19 также несколько повлияла на своевременность выдачи выпускникам, которые планировали поступать за границу, свидетельства о полном общем среднем образовании, что создало для них некоторые трудности.

Проблемы с выдачей документа об образовании студенту

Есть случаи, когда университет необоснованно отказывается отдавать студенту или выпускнику оригинал документа об образовании, например, если соискатель образования изъявляет желание сменить вуз или параллельно получать дополнительное образование еще в одном заведении.

Также имеется проблема, когда лица, которые уже не являются студентами, не могут забрать, восстановить или исправить ошибки в документе об образовании из-за неупорядоченности в учебном заведении архивов, удостоверяющих, что это лицо получало образование в вузе.

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Также наблюдается проблема, когда учебные заведения отказываются исправить в документе об образовании ошибки, вопреки обращениям соискателей образования.

"Есть обращения, что выпускники вузов в случае получения диплома с ошибками могут получить только его дубликат, а не исправленный документ, что создает определенные риски для тех, кто хочет пойти на работу или поступать за границу", – добавил эксперт.

Куда обращаться

В МОН уверяют, что если вуз не выдает выпускнику диплом об образовании, то нужно обращаться непосредственно в Министерство образования.

Получив соответствующую информацию, руководство МОН будет обращаться в высшее учебное заведение с требованием выполнить законодательство и выдать документ,

– подчеркнула Инна Совсун.

Что делать, если в свидетельстве об образовании ошибка

Выпускник, чтобы исправить ошибку в свидетельстве об образовании, должен:

сделать копию первой страницы паспорта;

прийти в свою школу со всеми необходимыми документами (оригиналом свидетельства об образовании и копией паспорта);

написать заявление на имя руководителя учебного заведения и приложить к нему все необходимые документы;

когда свидетельство будет готово, получить исправленный документ непосредственно в школе, расписавшись в книге выдачи.

Что делать в случае потери или повреждения свидетельства

В таком случае должен печататься дубликат документа. Он изготавливается по форме (образцу), действующей на дату выдачи дубликата.

Владельцу свидетельства нужно:

подать объявление в печатных СМИ по месту жительства, где нужно указать название документа, его номер, дату выдачи, на чье имя выдан, каким учебным заведением и то, что документ признается недействительным;

оплатить услуги по изготовлению дубликата, чтобы иметь подтверждение об оплате;

прийти в учебное заведение с необходимыми документами (объявлением в СМИ, подтверждением об оплате, ксерокопией свидетельства об образовании (если ее возможно предоставить). Также при себе необходимо иметь оригинал паспорта;

написать заявление на имя руководителя учебного заведения, в котором указать причину потери или повреждения документа, фамилию, имя и отчество, место жительства, телефон, название утраченного или поврежденного документа, название вуза и дату его окончания;

ожидать, пока учебное заведение сообщит об изготовлении дубликата. Владелец свидетельства должен получить дубликат непосредственно в учебном заведении, расписавшись в книге выдачи.

К слову, в Украине с 14 июля начался прием электронных заявлений в высшие учебные заведения. Это продлится до 16 июля – для тех, кто поступает по собеседованию, вступительным экзаменам и творческим конкурсам и до 23 июля для всех остальных. Добавим, что абитуриенты могут подать до пяти заявлений на бюджет и до 30 на контракт.