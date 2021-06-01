Оккупанты заставляют выпускников на Донбассе сдавать российский государственный экзамен

Украинских выпускников на неподконтрольной территории в Донецкой области впервые за годы оккупации заставляют сдавать ЕГЭ России.

В оккупированном Донецке ЕГЭ сдают 475 учеников. Пункты проведения экзамена организовали в "гимназии" и "университете" в Донецке, а также в двух "лицеях" в Горловке и Макеевке.

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Все, кто участвует в проведении экзамена, прошли обучение в стране-оккупанта.

Однако украинские школьники не должны сдавать российские экзамены, ведь формально Донбасс – не входит в состав России. Поэтому, так оккупанты пытаются превратить Донецк в еще одну российскую область.

Известно, что в понедельник, 31 мая, ЕГЭ начали сдавать по всей России.

Что такое ЕГЭ Это основная форма испытаний для поступления в российские вузы. Единый государственный экзамен внедрили в образовательную систему России в 2009 году. Итоги экзамена засчитываются как результаты школьной аттестации и вступительных испытаний.



Отметим, что украинских абитуриентов из Донбасса принимают на обучение украинские вузы. Поступить в университет или профтех в Украине можно без ВНО и паспорта.

Как абитуриенты с оккупированных территорий могут поступить в вузы:

Для начала надо выбрать образовательный центр "Донбасс-Украина" или "Крым-Украина".

Затем надо лично подать заявление и заполнить образовательную декларацию в образовательном центре (поступление на бюджет в пределах квоты-2 продлится до 20 августа, на контракт – до 20 сентября).

После этого поступающий должен сдать на базе образовательного центра два экзамена (по украинскому языку и истории Украины) и один профильный экзамен (который установит вуз).

К слову, Верховная Рада поддержала проект постановления о чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. В дальнейшем память невинных жертв будут чтить 4 июня.