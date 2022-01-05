Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
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По ее словам, раньше можно было пройти всего 5 предметов за счет государства, но уже в этом году можно сдать больше предметов на ЗНО.
Если в 2021 году можно было пройти 5 предметов за счет государства, то в этом году 6, 7, 8 предмет можно пройти за собственные средства,
– заявила Вакуленко.
Также, как рассказала Вакуленко, в этом году будут изменения в ВНО по математике уровня "стандарт". Если раньше нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, то в этом году в УЦОКО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.
Другие изменения в тестах ВНО-2022
- Тест профильного уровня ВНО по математике теперь будет содержать 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.
- Определенные изменения внесены и в структуру теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы также будет отведено 150 минут вместо 180.
График ЗНО-2022
- физика – 23 мая;
- химия – 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература – 31 мая;
- математика, математика (задания уровня стандарт) – 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский – 6 июня;
- английский язык – 7 июня;
- история Украины – 10 июня;
- география – 14 июня;
- биология – 17 июня.
Карантинные мероприятия во время ВНО
Как и в прошлом году, в пунктах проведения тестирования будут действовать карантинные мероприятия – тесты будут проходить в масках, с использованием санитайзеров.
Участники должны будут:
- на входе пройти измерение температуры;
- быть в масках;
- иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;
- соблюдать социальную дистанцию.
Во время тестирования в аудитории должно находиться не более 15 школьников и 2 инструктора.
Сами аудитории снабдят медицинскими масками, бесконтактными термометрами, средствами дезинфекции для рук, щитками для медиков и т.д. Еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.
Как отличается количество участников пробного ВНО и основной сессии? В 2021 году, например, на основное ВНО зарегистрировались около 360 тысяч участников, а на пробное ВНО около 110 тысяч.
Я связываю это с тем, что пробное ВНО – платная услуга. Это, скорее, репетиция ВНО, которая не есть обязательной. В то же время, есть много бесплатных материалов для подготовки к ВНО,
– говорит Вакуленко.
К слову, 5 января началась регистрация на пробное ВНО-2022. Зарегистрироваться можно на сайтах региональных центров оценки качества образования, а продлится регистрация до 22 января. Как и где зарегистрироваться и зачем нужно пробное ВНО – читайте в статье.