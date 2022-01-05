Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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По ее словам, раньше можно было пройти всего 5 предметов за счет государства, но уже в этом году можно сдать больше предметов на ЗНО.

Если в 2021 году можно было пройти 5 предметов за счет государства, то в этом году 6, 7, 8 предмет можно пройти за собственные средства,
– заявила Вакуленко.

Также, как рассказала Вакуленко, в этом году будут изменения в ВНО по математике уровня "стандарт". Если раньше нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, то в этом году в УЦОКО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.

Другие изменения в тестах ВНО-2022

  • Тест профильного уровня ВНО по математике теперь будет содержать 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.
  • Определенные изменения внесены и в структуру теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы также будет отведено 150 минут вместо 180.

График ЗНО-2022

  • физика – 23 мая;
  • химия – 26 мая;
  • украинский язык, украинский язык и литература – ​​31 мая;
  • математика, математика (задания уровня стандарт) – 3 июня;
  • испанский язык, немецкий язык, французский – 6 июня;
  • английский язык – 7 июня;
  • история Украины – 10 июня;
  • география – 14 июня;
  • биология – 17 июня.

Карантинные мероприятия во время ВНО

Как и в прошлом году, в пунктах проведения тестирования будут действовать карантинные мероприятия – тесты будут проходить в масках, с использованием санитайзеров.

Участники должны будут:

  • на входе пройти измерение температуры;
  • быть в масках;
  • иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;
  • соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должно находиться не более 15 школьников и 2 инструктора.

Сами аудитории снабдят медицинскими масками, бесконтактными термометрами, средствами дезинфекции для рук, щитками для медиков и т.д. Еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.

Как отличается количество участников пробного ВНО и основной сессии? В 2021 году, например, на основное ВНО зарегистрировались около 360 тысяч участников, а на пробное ВНО около 110 тысяч.

Я связываю это с тем, что пробное ВНО – платная услуга. Это, скорее, репетиция ВНО, которая не есть обязательной. В то же время, есть много бесплатных материалов для подготовки к ВНО,
– говорит Вакуленко.

К слову, 5 января началась регистрация на пробное ВНО-2022. Зарегистрироваться можно на сайтах региональных центров оценки качества образования, а продлится регистрация до 22 января. Как и где зарегистрироваться и зачем нужно пробное ВНО – читайте в статье.