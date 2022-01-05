Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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По ее словам, раньше можно было пройти всего 5 предметов за счет государства, но уже в этом году можно сдать больше предметов на ЗНО.

Если в 2021 году можно было пройти 5 предметов за счет государства, то в этом году 6, 7, 8 предмет можно пройти за собственные средства,

– заявила Вакуленко.

Справка! В приказе МОН о проведении ВНО в 2022 году есть пункт о дополнительных тестах. Итак, участники действительно смогут сдавать тесты ВНО дополнительно за собственные средства. Сколько это будет стоить – пока неизвестно. Всего в список предметов, по которым будет проведено ВНО, включено 11 учебных предметов. Поэтому участник, кроме пяти гарантированных государством тестов, сможет дополнительно по желанию сдать тестирование по семи другим предметам.

Также, как рассказала Вакуленко, в этом году будут изменения в ВНО по математике уровня "стандарт". Если раньше нужно было работать с 2 открытыми бланками ответов, то в этом году в УЦОКО отказались от открытых задач, оставили только 1 такой блок.

Другие изменения в тестах ВНО-2022

Тест профильного уровня ВНО по математике теперь будет содержать 32 задания вместо прошлых 34. Кроме этого, время на работу над этим тестом сократили с 210 до 180 минут.

Определенные изменения внесены и в структуру теста по химии, который в 2022 будет состоять из 50 заданий вместо 52. На выполнение работы также будет отведено 150 минут вместо 180.

График ЗНО-2022

физика – 23 мая;

химия – 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература – ​​31 мая;

математика, математика (задания уровня стандарт) – 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский – 6 июня;

английский язык – 7 июня;

история Украины – 10 июня;

география – 14 июня;

биология – 17 июня.

Карантинные мероприятия во время ВНО

Как и в прошлом году, в пунктах проведения тестирования будут действовать карантинные мероприятия – тесты будут проходить в масках, с использованием санитайзеров.

Участники должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должно находиться не более 15 школьников и 2 инструктора.

Сами аудитории снабдят медицинскими масками, бесконтактными термометрами, средствами дезинфекции для рук, щитками для медиков и т.д. Еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.

Как отличается количество участников пробного ВНО и основной сессии? В 2021 году, например, на основное ВНО зарегистрировались около 360 тысяч участников, а на пробное ВНО около 110 тысяч.

Я связываю это с тем, что пробное ВНО – платная услуга. Это, скорее, репетиция ВНО, которая не есть обязательной. В то же время, есть много бесплатных материалов для подготовки к ВНО,

– говорит Вакуленко.

К слову, 5 января началась регистрация на пробное ВНО-2022. Зарегистрироваться можно на сайтах региональных центров оценки качества образования, а продлится регистрация до 22 января. Как и где зарегистрироваться и зачем нужно пробное ВНО – читайте в статье.