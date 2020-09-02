Студенты и выпускники Киевского университета Тараса Шевченко требуют уволить заведующую кафедрой иностранных языков Института международных отношений Валентину Дайнеко, которую Зеленский наградил орденом.

Они вместе с Общественной организацией "Червоний Губер" уже даже зарегистрировали соответствующую петицию на сайте президента.

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24 августа Владимир Зеленский наградил Дайнеко орденом княгини Ольги I степени. Отметим, что до этого она уже получила орден III и II степени от других президентов Украины.

Однако студенты университета Шевченко считают, что профессор не заслуживает такой государственной награды, поэтому они запустили в фейсбуке хэштег #позорючестькімо.

Почему выпускники требуют увольнения профессора? 73-летнего профессора Валентину Дайнеко, которая 30 лет возглавляет кафедру иностранных языков, обвиняют в сексистских высказываниях по отношению к студенткам, а также в оскорблении и унижении студентов.

Студентки рассказывают, что каждая девушка в институте слышала от нее фразу "Девки в КИМО – подстилка для дипломата". Кроме того, одну из девушек она при поступлении уверяла, что ее "тр*хнут под первой же лестнице", и что "поступает она сюда, только чтобы выскочить замуж за иностранца и уехать из страны".

Годами, десятилетиями это моральное чудовище издевалось и продолжает издеваться над сотнями студентов – заставляет носить ее сумочки перед парами, каждый день перестилать ей ковры в кабинете и т.п.,

– поделилась выпускница Иветта Деликатная.



По словам студенток, Дайнеко называла детей из небольших городов "неотесанной деревенщиной", запрещала надевать верхнюю одежду в аудиториях, даже когда в университете было холодно.