Выпускники из Ивано-Франковска получат денежные премии за самые высокие баллы на ВНО: суммы

В Ивано-Франковском городском совете приняли решение о премировании выпускников за высокие результаты на внешнем независимом оценивании. Все для того, чтобы поощрить детей к обучению.

Городской глава Руслан Марцинкив рассказал, что премию будут давать за каждый отдельный результат, поэтому ученики с высокими баллами по нескольким предметам, соответственно, получат несколько премий.

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Денежное вознаграждение получат ученики Ивано-Франковска, которые получат не менее 198 баллов по одному предмету ВНО.

Сколько денег получат выпускники за один предмет:

за 198 баллов – 9 000 гривен;

за 199 баллов – 12 000 гривен;

за 200 баллов – 15 000 гривен.

Учиться никогда не поздно. Можно даже научиться учиться. А за знания получить премию! На исполкоме приняли решение для поощрения одаренных детей... Хороший стимул, правда? Поэтому вперед за знаниями,

– написал Марцинкив.

К слову, в 2021 году 30 студентов украинских вузов получат премию Верховной Рады по 100 тысяч гривен. Вознаграждение им выплатят за самые высокие результаты ВНО в 2021 году. Куда поступили эти ученики – читайте по ссылке.

А уже в следующем году увеличили количество премий Верховной Рады с 30 до 50 лучшим участникам ВНО после 11 класса. Они будут получать в течение года 100 000 гривен.

Текст публикации Руслана Марцинкива:

Учиться никогда не поздно. Можно даже научиться учиться, а за знания получить премию! На исполкоме приняли решение для поощрения одаренных детей. Теперь для учащихся, которые получат самые высокие результаты ВНО (198, 199 или 200 баллов по меньшей мере по одному учебному предмету) будут премии.

Размер ежегодной премии: за 198 баллов – 9 000 гривен; за 199 баллов – 12 000 гривен; за 200 баллов – 15 000 гривен. А у кого будут высокие баллы по нескольким предметам – шансы на премию вырастут, ведь ее будем давать за каждый отдельный результат. Хороший стимул, правда? Так что вперед за знаниями!