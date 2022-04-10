Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко сообщил, что для выпускников существует несколько процедур, разработанных для разных ситуаций.

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Варианты, как получить сертификат об образовании

Если школа на свободной территории, а учащийся получает образование дистанционно, то изготовление документов состоится по обычной процедуре. В то же время, заказать документы сможет и то заведение, где ученик учится сейчас. Если школа расположена на оккупированной территории, учащийся должен обратиться с заявлением о продолжении обучения по дистанционной (экстернатной) форме и получении документов в любое заведения на свободной территории Украины. Если школа не работает в результате российского вторжения, выдать документы может любое заведение по месту нахождения выпускника, определенное местным управлением образования (для учащихся, находящихся за границей, – любое заведение в Украине).

Для семестровой и годовой оценки советуют воспользоваться информацией из электронного журнала и дневника по предыдущему месту обучения.

Работники получат зарплаты

Для выплаты зарплат учителям работникам образования с временно оккупированных территорий была разработана специальная процедура.

Лучшая ситуация с этим в Волновахской общине, где руководство управления образования выехало из оккупации. Там работники уже получили зарплату за март,

– сообщил глава Донецкой ОВА.

Также по данным ведомства, уже налажена связь с Мариупольской, Мангушской и Сартанской общинами – продолжается сбор информации относительно выехавших из оккупации педагогов и начинается выплата зарплат.

Руководители органов образования других временно оккупированных общин (Никольская, Кальчицкая, Мирненская, Ольгинская, Хлебодаровская) на связь не вышли.

Кириленко объяснил, что в этих общинах выплатить зарплату пока невозможно, однако проблему будут решать.