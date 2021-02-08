Украинский центр оценивания качества образования рекомендует выпускникам в 2021 году зарегистрироваться для участия в ВНО. Ученикам также советуют не волноваться из-за возможности отмены ГИА.

Это прокомментировали в УЦОКО из-за зарегистрированного в Верховной Раде законопроекта, которым предлагает освободить выпускников школ в 2021 от обязательной государственной итоговой аттестации.



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УЦОКО совместно с МОН предложили различные модели проведения ВНО в 2021 году с учетом эпидемической ситуации в Украине. В частности, была предусмотрена отмена обязательной государственной аттестации в форме ВНО для выпускников. Но окончательное решение примут лишь в первой половине марта.

В то же время в УЦОКО посоветовали выпускникам школ регистрироваться на ВНО и сознательно выбирать перечень учебных предметов для сдачи тестирований.

В регистрационных данных каждый участник указывает цель сдачи внешнего независимого оценивания (получения результата ГИА получения результата ВНО для поступления в учреждения высшего образования, получение обоих результатов). Это позволит без перерегистрации участников обеспечить реализацию той модели проведения ВНО в 2021 году, которую выберет государство,

– заверили в УЦОКО.

К слову, 1 февраля началась регистрация на основную сессию ВНО-2021, и продлится она до 5 марта включительно. В этом году ожидают более 380 тысяч участников ВНО. Как зарегистрироваться на ВНО и какие документы нужны – читайте здесь.