У Владимира Дорощука ДЦП со спастическим тетрапарезом – гиперкинетическая форма, которая практически не поддается лечению. У него поражены все конечности и нервная система.

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Из-за плохой моторики, Вова не может писать, но уже научился печатать на компьютере. У него нечеткая речь и ему иногда трудно высказать свое мнение.

Но, несмотря на это, его родные прекрасно понимают и в течение 11 лет помогали учителям дать ему знания. Педагоги приходили к ученику домой после уроков.

Так, девять классов Вова закончил в специализированной школе №9, а затем, после получения свидетельства семья подала документы в обычную школу №3.

В специализированной школе к каждому ученику индивидуальный подход, но у нас была обычная программа. Вова писать не мог и многие учителя записывали за него. Дома мы записывали под диктовку, особенно математику, физику, химию,

– говорит мама парня.

По ее словам, Владимир очень любит химию и говорит, что даже во сне видит Менделеева.

Мама медалиста говорит, что когда сыну было около года она заметила, что он знает буквы, а уже в 4 – 5 лет поняла, что умеет читать. Также Володе еще очень нравится писать и в будущем он хочет стать писателем.

Сейчас Владимир готовится поступать в высшее учебное заведение, в планах – поступить на факультет журналистики в частном вузе.

А в целом мечта Владимира – быть в Союзе писателей Украины и даже об этом он написал произведение в 9 классе. А его одноклассники сделали ему книжечку на память и презентовали на последнем звонке.



Владимир Дорощук получил золотую медаль / Фото БУГ

30 июня Владимир праздновал выпускной, где он с гордостью получил медаль из рук городского головы. Парень пригласил на праздник всех родных и друзей, которые приехали даже из Италии, Луцка и Киева.