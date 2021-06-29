Единственный в Украине: выпускник киевского лицея получил 200 баллов по 3 предметам
29 июня 2021 , 16:30Читати новину українською
Источник:"Цензор НЕТ"
Выпускник киевского физико-математического лицея получил 200 баллов по 3 предметам ВНО. Имени героя пока не раскрывают.
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что такое достижение – единственное в Украине. В то же время политик отметил, что юноша – выпускник одного из лучших заведений физико-математического образования не только в Киеве, но и во всей Украине.
Заметьте Сдали ВНО на почти 800 баллов: двое львовских выпускников получат 100 тысяч гривен премии
Один человек, получивший 200 баллов по 3 учебным предметам, это выпускник (не буду называть) заведения общего среднего образования,
– подчеркнул Шкарлет.
Показатели ВНО улучшились
- По словам министра, в 2021 году сразу 550 участников внешнего независимого оценивания сдали тестирование на 200 баллов.
- В 2020 году такой результат показали лишь 447 подростков.