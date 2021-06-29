Единственный в Украине: выпускник киевского лицея получил 200 баллов по 3 предметам

Выпускник киевского физико-математического лицея получил 200 баллов по 3 предметам ВНО. Имени героя пока не раскрывают.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что такое достижение – единственное в Украине. В то же время политик отметил, что юноша – выпускник одного из лучших заведений физико-математического образования не только в Киеве, но и во всей Украине.

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Один человек, получивший 200 баллов по 3 учебным предметам, это выпускник (не буду называть) заведения общего среднего образования,

– подчеркнул Шкарлет.

Показатели ВНО улучшились

По словам министра, в 2021 году сразу 550 участников внешнего независимого оценивания сдали тестирование на 200 баллов.

В 2020 году такой результат показали лишь 447 подростков.