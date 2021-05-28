Девушка начала писать интересные истории для детей не так давно. Она изучала маркетинг в университете Техаса, и решила поделиться полученными знаниями с малышами в легкой и интересной форме.
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Как девушка пишет книги
Каждую книгу девушка написала и проиллюстрировала самостоятельно. Свои произведения она публикует на онлайн-платформе Amazon за символическую плату – от 2 до 3 долларов. Сейчас на ресурсе есть две ее работы, которые можно приобрести как в печатном, так и цифровом формате.
Хотя Финч не планирует в будущем продолжать карьеру детской писательницы, ей нравится сочетать свои знания и опыт, воплощая все в рисунках и историях.
В университете девушка основала бизнес-кружок, где учила местных мигрантов финансовой грамотности, а написание книг для детей стало продолжением, в котором ей удалось совместить все свои увлечения.
Девушка самостоятельно пишет, иллюстрирует и издает книги / Фото UTSA
О чем девушка пишет книги
Сначала Финч издала книгу "День без экранов". По словам девушки, на написание ее вдохновила младшая сестра бойфренда, которая никогда не выпускала из рук гаджеты.
В рассказе маленькой девочке родители запрещают пользоваться планшетом, и она начинает включать собственное воображение, чтобы развлечься. Отказываясь от технологий, девочка "открывает для себя прекрасный мир реальности".
Книга "День без экранов": смотрите иллюстрации
В своей второй книге "Рука помощи: финансовое приключение Софи" автор тоже рассказывает о маленькой девочке, которая попадает на ферму печальных животных. Им не хватает денег на еду, и Софи находит способы их заработать, чтобы зверьки стали веселыми и жизнерадостными.
Книга "Рука помощи: финансовое приключение Софи": смотрите иллюстрации