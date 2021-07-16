Учительница рассказала, что ученица получила за сочинение всего 10 баллов, и за остальные задания набрала 5 из шести. В то же время в тестах было всего 7 ошибок.

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Школьница считает, что результат ВНО у нее должен быть выше, поэтому она решила подать на апелляцию, чтобы ей добавили еще несколько баллов за сочинение.

По словам учительницы, в худшем случае после апелляции ей могли снять максимум один балл. Поэтому она была настроена решительно. Но когда пришли результаты апелляции, выяснилось, что ученице сняли все баллы.

Вместо того чтобы получить дополнительные несколько баллов, которые значительно помогли бы при поступлении, ребенок потерял 12 баллов, и результат сильно снизился... были ли уже такие случаи, когда на апелляции теряли аж 12 баллов?

– написала учительница.

В комментариях пользователи начали писать, что они думают об этой ситуации:

"0 баллов – это что за издевательство, если до этого оценили на 10?".

"К сожалению, были".

"Это какая-то ошибка!!! 100%!!!".

"Очевидно, апелляционная комиссия решила, что произведение не соответствует теме. Других вариантов не представляю. Или тут какая-то ошибка".

"Моим ученикам в два раза поднимали предыдущие годы, о таком снижении впервые слышу".

"Это уже какой-то сюр.. (((. Моей ученице, наоборот, прибавили ... 6 баллов. Поэтому я против таких тестов, где человеческий фактор решает судьбы людей".

К слову, четыре выпускника Харьковской области сдали ВНО по биологии на максимальные 200 баллов. А все благодаря урокам учителя Андрея Самойлова. В его классе ни один ученик не сдал биологию на менее чем 180 баллов. Больше – в статье.

В то же время министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году 500 участников ВНО получили 200 баллов по одному из экзаменов, 27 участников – получили 200 баллов по двум экзаменам, а один участник получил 200 баллов по трем экзаменам.