А премьер-министр Денис Шмигаль заверил, что родителям для получения помощи не нужны обращения или дополнительные документы.

К теме По 2 тысячи на ребенка из многодетной семьи: правительство одобрило выплаты школьникам до 1 сентября

Что известно о выплатах? К началу нового учебного года 145 тысяч детей из малообеспеченных многодетных семей получат дополнительные выплаты.

Так, помощь в размере 2 000 гривен выплатят детям многодетной малообеспеченной семьи, которые по состоянию на 1 августа достигли возраста 6 – 18 лет.

Как получить выплаты на школьников

Для получения дополнительной выплаты в размере 2 000 гривен на детей из малообеспеченных многодетных семей родителям не нужно подавать никаких обращений и оформлять дополнительные документы.

Выплаты единовременного пособия будут проводить органы социальной защиты населения, которые выплачивают этим семьям соцпомощь.

Отметим, что единовременные выплаты также не будут учитывать при назначении социальных пособий и субсидии.

К слову, согласно постановлению правительства, школы, в которых вакцинировано менее 20% педагогов, не смогут работать, если регион перейдет из зеленой в другую зону карантина.

Однако в желтой, оранжевой и даже красной зоне будут работать только те школы, где вакцинировано более 80% учителей.