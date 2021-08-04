По инициативе Владимира Зеленского, правительство одобрило постановление о выплате по 2 тысячи гривен на каждого ребенка из многодетной семьи, который по состоянию на 1 августа этого года достиг возраста 6–18 лет.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что эти выплаты помогут семьям собрать детей в школу и купить необходимые вещи.

Общий размер программы составит 290 миллионов гривен. Средства должны выплатить уже в этом месяце.

Нужно ли родителям писать заявление на выплаты? Подачи дополнительных заявлений от родителей не потребуют. Единовременное пособие проведут в управлении труда и соцзащиты населения по материалам дел получателей соцпомощи многодетным семьям.

Также эту помощь не будут учитывать при назначении социальных пособий и субсидии.

К слову, ранее правительство приняло постановление о стипендиях для учащихся. Так, 270 школьников, которые лучше всего сдадут ВНО, смогут получить стипендию в размере 10 000 гривен. Она будет выплачиваться ежемесячно в течение года. Также получат премии победители всеукраинских и международных ученических олимпиад.