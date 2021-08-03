Выплаты школьникам: государство выделит денежную помощь для учеников из многодетных семей

Минсоцполитики разработало проект постановления, который предлагает одноразовую помощь в размере 2 тысяч гривен на каждого школьника многодетной малообеспеченной семьи.

Ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что выплаты школьникам – это инициатива Владимира Зеленского. Правительство готовит постановление до 1 сентября.

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Сколько денег выделят

В целом государство выделит на это примерно 300 миллионов гривен. По 2 тысячи получат 150 тысяч детей из многодетных семей.

Документ Минсоцполитики предлагает предоставлять одноразовую денежную помощь на учеников для подготовки к школе. Она составляет 2 тысячи гривен на каждого ребенка из многодетной малообеспеченной семьи, который по состоянию на 1 августа 2021 года достиг возраста 6 – 17 лет.

Нужно ли родителям писать заявление на выплаты

Подачи дополнительных заявлений от родителей не будут требовать. Единовременное пособие проведут в управлении труда и соцзащиты населения по материалам получателей соцпомощи малообеспеченным семьям из числа многодетных.

Также эту помощь не будут учитывать при назначении социальных пособий и субсидий.

Другие премии для учеников

Кроме того, ранее правительство приняло постановление о стипендиях для учащихся. Да, 270 школьников, которые лучше всего сдадут ВНО, смогут получить стипендию в размере 10 тысяч гривен. Она будет выплачиваться ежемесячно в течение года. Также получат премии победители всеукраинских и международных олимпиад.

К слову, Минобразования вместе с Минцифры планируют в этом году обеспечить ноутбуками почти 61 тысячу педагогов. Да, 980 миллионов потратят на приобретение ноутбуков для учителей, чтобы организовать качественное дистанционное обучение.