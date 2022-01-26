Выплатят компенсацию: на Тернопольщине восстановили на работе невакцинированного учителя

Учителя из Кременца Игоря Бендасюка, которого отстранили от работы из-за отсутствия вакцинации, восстановили в должности. Мужчина подал в суд и выиграл его, поэтому получит еще и компенсацию.

Игорь Бендасюк преподает музыкальное искусство в Кременецком учебно-воспитательном комплексе.

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Учитель ежедневно проводит по 3 урока. Преподает у дошкольников и учащихся 1 – 7 классов. С детьми работает дистанционно, с тех пор как восстановился на работе.

"Поставили мне такие условия: либо я сдаю ПЦР-тест, либо я сам иду на дистанционное обучение. Ну вынужден я был пойти на это, чтобы школа не шла на дистанционное обучение, я согласился под давлением", – заявил он.

Директор учебного заведения Алла Марченко уверяет, что работать дистанционно учителя не заставляли. По ее словам, остальные педагоги привиты против COVID-19, еще трое имеют справки о противопоказаниях к вакцинации.

Учитель не хочет вакцинироваться

Я прививаться не собираюсь, это мое право и каждый человек должен выбирать сам, что делать. Никто не имеет права мне навязать свое мнение. Поэтому я и судился,

– говорит Игорь Бендасюк.

Его адвокат говорит, что постановления Кабмина обязательны к исполнению. Это постановление дает основания для отстранения учителей, но нарушение процедуры будет признаваться как незаконность действий.

"Приказ об отстранении от работы может быть вынесен на основании этого постановления, но должна быть соблюдена процедура в части обращения с представлением санэпидемстанции. Если этого нет, то нарушена процедура, самостоятельно это сделать директор школы не может", – пояснил он.

Суд постановил, что школа должна выплатить ему компенсацию за два месяца отстранения от работы.



Игорь Бендасюк преподает музыкальное искусство / Фото "Суспільне"

Учитель снова хочет подать в суд

Сейчас Игорь Бендасюк приходит в школу только, чтобы заполнить журналы. Учитель не соглашается с тем, что его перевели на дистанционную работу, поэтому снова планирует подавать в суд:

Жду, пока решение суда вступит в полную силу 10 февраля, и буду советоваться с адвокатом. Возможно, буду подавать еще один иск за унижение морального достоинства человека и возмещение моральных средств,

– сказал он.

Начальница областного управления образования Ольга Хома добавляет, что в целом в области более 30 тысяч работников учебных заведений, более 98% из них – вакцинированы.

К слову, отстраненные из-за отсутствия вакцинации учителя подают многочисленные иски в суды, в которых оспаривают решения школы. Однако далеко не всех педагогов возвращают на работу в школу. Так, суд в Ровненской области отказал в удовлетворении двух исковых заявлений учителей, которые хотели отменить приказ об отстранении

В то же время на Волыни невакцинированную учительницу, которая подала в суд на школу из-за отстранения, вернут к работе и выплатят более 24 тысяч гривен.

Отстранение учителей

Учителей, которые не хотят вакцинироваться, отстраняют от работы, и им не начисляется стаж и зарплата за этот период. Отстранять учителей начали с 8 ноября, согласно постановлению правительства.

Когда отстраненные учителя смогут вернуться к работе? Как только педагоги вакцинируются или предоставляют справку о противопоказаниях к прививкам или справку о том, что переболели, они смогут вернуться к работе.