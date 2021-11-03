Вымогал деньги у одноклассников: под Житомиром суд оштрафовал отца за поведение сына

В Житомирской области суд привлек к административной ответственности отца за невыполнение обязанностей по воспитанию 13-летнего сына. Ведь уже дважды в суд присылали протоколы относительно поведения ученика, который требовал деньги у одноклассников.

Добавим, что постановление суда еще не вступило в законную силу, поэтому осужденный отец имеет еще 10 дней, чтобы подать на него апелляцию.

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Что делал школьник-разбойник

В начале 2021 года отец получил предупреждение о том, что недостаточно уделяет внимания воспитанию и обучению сына. Парень поджег петарду и забросил ее в Дом горожанина.

В сентябре в суд поступили новые материалы. В документах шла речь о том, что ученик угрожал ровеснице, употреблял нецензурную лексику и требовал деньги.

Судебный приговор

Мужчина подтвердил, что все события действительно были и сообщил, что ныне поведение его сына изменилось к лучшему. Заслушав объяснения, суд дошел до убеждения, что вина сына и его отца полностью доказана.

Мужчину наказали штрафом в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен.

К слову, в Тернополе суд вынес приговор матери ученика школы №10, который 2 года систематически травил другую ученицу. Теперь родители буллера должны заплатить штраф и судебный сбор. Детали инцидента – читайте в статье.