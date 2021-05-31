Что такое профессиональное выгорание? Термин эмоционального выгорания появился в 1974 году, когда психиатр Герберт Фрейденберг заметил истощение у волонтеров психбольницы. Теперь этой проблемой активно занимаются ученые.

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По исследованиям ученых, чаще выгорают специалисты, работающие в системе "человек – человек". Потому что часто это работа в напряженном ритме с эмоциональной нагрузкой.

А отсутствие надлежащей финансовой и моральной поддержки, необходимость вести документацию и тому подобное приводят к чувству обесценивания собственной работы. Человек может почувствовать, что он не несет социальной пользы обществу.

Как распознать профессиональное выгорание

Эмоциональное выгорание – это состояние истощения, когда человек потерял силы, чувства радости и удовольствия от жизни.

По словам Психолога Светланы Ройз, если хочется оказаться на необитаемом острове хотя бы на 15 минут, то это уже признак начала выгорания.

Так, методика "Мое профессиональное дерево" Людмилы Галицыной помогает проанализировать свое отношение к работе и оценить риски выгорания.

Суть методики

Поделите лист пополам:

с одной стороны нужно написать 20 пунктов, за что вы благодарны своей работе,

а со второй – 20 пунктов, за что работа "благодарна" вам.

Так, одна сторона покажет, сколько удовольствия приносит учительство, а вторая – насколько педагог себя ценит и за что, по его мнению, должны ценить на работе.

И если в первой колонке будет маловато пунктов (5-8) – то это звоночек, что есть накал. А когда мало пунктов во второй колонке – нужно искать, почему педагог себя не ценит.



Выгорание учителя / Фото ukr.life

Этапы выгорания

Инкубационный период (ее еще называют фазой медового месяца) – когда есть желание работать в приподнятом настроении, самоотдача, идеализация работы.

(ее еще называют фазой медового месяца) – когда есть желание работать в приподнятом настроении, самоотдача, идеализация работы. Стенический синдром – когда у учителя растет напряжение, исчезает чувство юмора, возникает злость. И этот этап нуждается во влиянии – нужно заботиться о себе.

– когда у учителя растет напряжение, исчезает чувство юмора, возникает злость. И этот этап нуждается во влиянии – нужно заботиться о себе. Астенический синдром – когда не хватает сил на злость, присутствует апатия, бессилие, “опускаются руки”, хочется плакать. На этом этапе стоит просить о помощи коллег.

– когда не хватает сил на злость, присутствует апатия, бессилие, “опускаются руки”, хочется плакать. На этом этапе стоит просить о помощи коллег. Фаза дезорганизации – тут уж учителю может понадобиться профессиональная помощь врачей.

"Чтобы противодействовать выгоранию, стоит постоянно думать о том, как можно позаботиться о себе, чтобы не потерять способность чувствовать", – говорят эксперты.

В этом случае Светлана Ройз предлагает маленькие шаги: вовремя выйти из контакта; остановиться, чтобы постоять у окна; выпить воды или съесть конфету и тому подобное.

Ускоряют учительское выгорание некоторые стереотипы о педагогах:

учитель всегда должен быть спокойным и сдержанным;

учитель должен скрывать чувства;

педагог должен жертвовать собой: полная отдача работе или школе без права на личную жизнь и интересы;

учитель должен быть в телефонном или онлайн-доступе вне учебного процесса.

Как избежать выгорания

Практика "две минуты тишины"

Во время работы в классе учитель всегда находится в насыщенной информационной среде, а его мозг нуждается в упорядочении информации.

Поэтому, в конце работы у педагога часто может появиться чувство шума в голове. И чтобы отдохнуть и упорядочить накопленную информацию, нужно побыть 2 минуты в тишине (без телефона, гаджетов, других людей).

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Учительское отношение к ученикам

Учитель может терять свою силу, когда начинает заботиться об учениках, как о своих детях. Есть такое ожидание в обществе: роль "второй мамы" для детей. Однако, это отнимает много энергии.

Учитель – проводник во внешние территории ребенка, а родители – во внутренние. Если педагог будет выполнять их роль, то ученик начнет проектировать все из своей семьи на него, это будет влиять на процесс обучения,

– говорят эксперты.

Обустройте рабочее место приятными мелочами

Для того чтобы быстро почувствовать баланс во время урока, можно пользоваться внешними средствами.

В частности, это могут быть приятные мелочи: любимая картина с красивыми пейзажами, статуэтка, напоминающая об отпуске, фотография и тому подобное. Стоит их размещать так, чтобы они были в зрительном доступе.

Найдите новые ресурсы для накопления сил

Чтобы быть в состоянии баланса, стоит знать, откуда черпать силы. И здесь есть несколько каналов:

Визуальный – смотреть фильмы, созерцать пейзажи во время прогулки; посещать спектакли или музеи. То есть смотреть на все, что радует глаз.

Телесный – все действия, которые учитель делает для тела: физическая активность, спорт, прогулки, массаж, ванна, танцы.

Аудиальный – песни, музыка или наоборот тишина.

– песни, музыка или наоборот тишина. Обонятельный – приятные запахи цветов, аромат кофе или свежей выпечки и тому подобное.

– приятные запахи цветов, аромат кофе или свежей выпечки и тому подобное. Канал отношений – общение с приятными людьми и друзьями, поддержка семьи, психолога.

– общение с приятными людьми и друзьями, поддержка семьи, психолога. Интеллектуальный – получение новых знаний и умений.

– получение новых знаний и умений. Канал интуиции – духовные практики, медитации, молитвы.

По словам психологов, во время работы учителя используют 1 – 2 канала, поэтому и начинается выгорание. Для того, чтобы получать энергию, важно после работы пользоваться не вовлеченными каналами.