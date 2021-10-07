Выгнали из трех маршруток: в Мелитополе отказались везти школьницу, требуя COVID-справку
Источник:"РИА Мелитополь"
В Мелитополе на Запорожье, из-за карантинных ограничений трое водителей маршруток отказались везти девочку на учебу. Помочь ребенку согласился лишь четвертый водитель.
О ситуации сообщила в социальных сетях мать несовершеннолетней. Анна Кропивка рассказала, что водители требовали ученический билет или справку из школы. Их у девочки не было, потому что просто не успели сделать и раздать.
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Женщина также отметила, что другие правила водители маршруток без проблем нарушают: берут пассажиров больше положенного, пускают людей без масок и сами их не носят. А вот с ребенком решили быть принципиальными.
Ребенка выгнали из трех маршруток! И это в 07:40 утра. Холод, ветер. Наплевать! Был приказ. Неужели не видно, что едет ученик? Над девочкой сжалился только четвертый водитель,
– написала мать.
В Мелитополе школьницу выгнали из трех маршруток / Скриншот из фейсбука