В США школьников кормят совсем по-другому, но питанием там тоже недовольны ни дети, ни родители.

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Недавно отец четырех детей Крис Вангеллоу из Потсдама на севере штата Нью-Йорк написал в фейсбуке об обеде своего сына в государственной школе и прикрепил фото.

Пост стал вирусным, поскольку еда на снимке выглядела ужасно. К тому же, как оказалось, во многих заведениях ситуация не лучше. Поэтому в США питанием недовольны дети, родители и учителя, есть скандалы, дискуссии и претензии к власти.

Журналисты New York Post собрали фото ужасных обедов, которыми поделились ученики и учителя государственных школ.

Фото ужасных обедов в школах США

На фото от жителя Потсдама Криса Вангеллоу: несколько жареных куриных наггетсов, бледная морковка и горстка белого риса. В упаковках – кетчуп, соус барбекю и обезжиренное шоколадное молоко. Выглядит обед бледно и неаппетитно.

Неаппетитные наггетсы и подвялая морковь / Фото Криса Вангеллоу

Индейка на вид не аппетитная

Трудно догадаться, но эта грязно-коричневая жидкость, через которую пробивается что-то светлого цвета – блюдо с индейкой.

Странная масса с морковью / Фото New York Post

В соседнем отделении лежат кусочки моркови. Фото сделал Зелли Томас, преподаватель математики в одной из государственных школ в городе Патерсон, штат Нью-Джерси.

Очень странный стейк

Еще один пример школьного обеда от Зелли Томаса – детям раздали поесть хот-дог. В булочку положили сыр и еще клочок чего-то, что даже нельзя разобрать на фото. Сам преподаватель отметил, что это "куриный стейк".

Неаппетитный хот-дог в школе / Фото New York Post

Скромное блюдо

Также опубликовали очень скромное меню какого-то школьника: три наггетса, кетчуп, одно яблоко и шоколадное молоко. Сложно представить, что ребенок после такого обеда останется сыт.

Только три наггетса на обед \ Фото New York Post

Коричневая еда

Повара в этой школе явно любят коричневый цвет и пытаются придать его всем блюдам. Рядом стоит привычная морковь и шоколадное молоко.

Блюда под коричневым соусом / Фото New York Post

Обед-НЛО

Понять, что это за блюдо – задача со звездочкой. Желтую жидкость можно идентифицировать как горчицу. Но что это за каша рядом – загадка.

Непонятное блюдо с горчицей / Фото New York Post

Сырые котлеты

Иногда в соцсетях публикуют фото из украинских школ с сырыми котлетами. Что ж, американские коллеги наших поваров тоже так умеют. А еще здесь котлету, к тому же, почему-то отбили.

Котлета выглядит сырой / Фото New York Post

Несвежая пицца

Также школьникам предлагают пообедать пиццей не первой свежести, правда, с молоком. Кому-то досталась "усталая" груша. Рядом лежат, судя по всему, наггетсы и кетчуп.

"Уставшие" пицца и груша на тарелке / Фото New York Post

"Монстр" на тарелке

Еще New York Post показывает фотографии из других американских школ, не указывая, где именно и кем они были сделаны. Например, вот "монстр" на тарелке – лазанья. Но это не точно. В любом случае блюдо не очень привлекательное.

Что-то похожее на лазанью / Фото New York Post

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Новое меню в украинских школах

С 1 января украинские школы перешли на обновленное меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко. Куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.

В то же время в МОН заявили, что школы не ограничиваются одним конкретным меню и могут не привязываться к рецептам Клопотенко. В частности, можно самостоятельно разрабатывать рецепты и технологические карты, в зависимости от пищевых привычек определенного региона.

Особенности школьного меню:

75% продуктов в столовых должны быть растительного происхождения (овощи, салаты, фрукты и ягоды).

Картошку как отдельное блюдо можно готовить детям не более двух раз в неделю.

Салаты нужно заправлять перед выдачей детям (типа оливковым маслом или соусом).

Мясные блюда следует как можно чаще комбинировать с овощными гарнирами или салатами.

Нужно отдавать предпочтение цельнозерновым хлебобулочным изделиям с высоким содержанием клетчатки с добавлением отрубей, семян.

Соль можно использовать только йодированную и только для приготовления блюд.

Питьевая вода должна быть доступна всегда во время еды.

Блюда из нового школьного меню от Клопотенко / Инфографика 24 канала