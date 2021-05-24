Изменения меню связаны с тем, что с 1 января в украинских школах начали действовать новые санитарные правила и нормы. В частности, в нормах увеличили количество молока, мяса, рыбы, бобовых и круп, а уменьшили количество соли и сахара для детей.
К теме "Топил" за это много лет, – Клопотенко объяснил, как изменится школьное меню
Шеф-повар Евгений Клопотенко, который помогает в реформировании школьного питания, отметил, что еда должна быть не только вкусной, а еще и украинской.
По его словам, в Украине разработали для учеников 160 блюд, из которых состоит меню для учеников. Их можно использовать в зависимости от кратности питания в каждом учебном заведении.
Новое меню для учащихся
Во время презентации показали следующее меню:
- салат с морковью, сыром и сметаной,
- шпундру (это запеченная свинина, которая тушится с маринованной свеклой),
- булгур,
- львовский сырник,
- йогурт,
- фрукты (бананы, апельсины, яблоко, лимоны).
Как выглядят новые блюда для учеников: смотрите фото Liga.life
Первая леди Елена Зеленская рассказала, что было заметно, что 91% столовых в городах и 98% столовых в селах вообще не проверяют калорийность блюд. 25% школ не проверяют температуру блюд.
Также, по ее словам, 52% школ в селах и 40% в городах не имеют нужных помещений и оборудование, чтобы дети могли нормально питаться.
Именно нездоровое питание является пусковым механизмом, который запускает изменения, приводящие к неинфекционным болезням,
– заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
К слову, Елена Зеленская занимается реформированием школьного питания. По ее словам, первый этап уже закончился. Новые требования к школьному меню учащихся начнут действовать с 1 сентября 2021 года.
Чем запрещено кормить детей в школах
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства, грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие зерновые продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.