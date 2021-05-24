Изменения меню связаны с тем, что с 1 января в украинских школах начали действовать новые санитарные правила и нормы. В частности, в нормах увеличили количество молока, мяса, рыбы, бобовых и круп, а уменьшили количество соли и сахара для детей.

К теме "Топил" за это много лет, – Клопотенко объяснил, как изменится школьное меню

Шеф-повар Евгений Клопотенко, который помогает в реформировании школьного питания, отметил, что еда должна быть не только вкусной, а еще и украинской.

По его словам, в Украине разработали для учеников 160 блюд, из которых состоит меню для учеников. Их можно использовать в зависимости от кратности питания в каждом учебном заведении.

Новое меню для учащихся

Во время презентации показали следующее меню:

салат с морковью, сыром и сметаной,

шпундру (это запеченная свинина, которая тушится с маринованной свеклой),

булгур,

львовский сырник,

йогурт,

фрукты (бананы, апельсины, яблоко, лимоны).

Как выглядят новые блюда для учеников: смотрите фото Liga.life

Первая леди Елена Зеленская рассказала, что было заметно, что 91% столовых в городах и 98% столовых в селах вообще не проверяют калорийность блюд. 25% школ не проверяют температуру блюд.

Также, по ее словам, 52% школ в селах и 40% в городах не имеют нужных помещений и оборудование, чтобы дети могли нормально питаться.

Именно нездоровое питание является пусковым механизмом, который запускает изменения, приводящие к неинфекционным болезням,

– заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

К слову, Елена Зеленская занимается реформированием школьного питания. По ее словам, первый этап уже закончился. Новые требования к школьному меню учащихся начнут действовать с 1 сентября 2021 года.

Чем запрещено кормить детей в школах