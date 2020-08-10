Председатель Профильного комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак считает, что не честно перекладывать обеспечение школ масками и антисептиками на местные бюджеты. Поэтому, предлагает выделить на это деньги из коронавирусного фонда.

Об этом заявил глава комитета в эфире одного из телеканалов, передает Всеосвіта.

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По его словам, МОН, и главный санитарный врач Украины возложили обязанность на руководителей учреждений обеспечить всех средствами индивидуальной защиты.

"И тут вопрос денег меня очень сильно беспокоит. Потому что это не очень честно по отношению к местным бюджетам. У них и так хватает своих проблем и есть недопоступления из-за карантинных ограничений", – сказал Бабак.

Он отметил, что в комитете рекомендовали правительству выделить средства для этого из коронавирусного фонда. На который, по его словам, забрали у образования почти три миллиарда гривен.

Сергей Бабак добавил, что в противном случае администрация заведений может обращаться к родителям, чтобы они покупали все необходимое, но это вообще недопустимо.

"Мы отдали свои деньги на борьбу с коронавирусом не просто так. Карантинные ограничения в школах – это и есть следствие. Поэтому, надо обеспечить детей всем необходимым, учитывая, что деньги в коронавирусном фонде до сих пор есть", – сказал он.

Ранее заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что руководители школ сами должны обеспечить учреждения образования средствами индивидуальной защиты, в частности антисептиками и дезинфекторами.

Напомним, Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации для работы школ с 1 сентября: важные пункты – обеспечение соблюдения социальной дистанции и правил гигиены.

Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / Инфографика 24 канала