Выдавали фальшивые дипломы: на Хмельнитчине разоблачили типографию по изготовлению подделок

В Каменце-Подольском, на Хмельнитчине, правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготавливали фальшивые документы. В частности, они печатали дипломы о высшем и среднем специальном образовании учебных заведений по направлениям: журналистика, медицина и образование.

Кроме того, в типографии по изготовлению подделок полицейские обнаружили также различные удостоверения, мокрые печати различных учреждений, а также сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

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Организатором оказался 31-летний мужчина. Но работал не сам, к подделкам документов он приобщил двух сообщников.

Фигуранты печатали дипломы о высшем и среднем специальном образовании различных учебных заведений. После проведения обысков изъяли деньги, журналистские удостоверения, а также дипломы по специальности – журналист,

– сообщили в полиции.

А продажу фальшивых документов злоумышленники осуществляли через интернет-платформу объявлений и в социальных сетях.

Правоохранители нашли поддельные дипломы

Кроме того, правоохранители изъяли записи, компьютерную технику, на которой содержались образцы дипломов и все поддельные документы.

По данному факту проводится расследование. Организатора уже задержали, решается вопрос об объявлении ему подозрения.

Задержали организатора поддельных документов

К слову, полиция разоблачила поймала на "горячем" профессора Ровенской медицинской академии, который помогал абитуриентам поступать в вуз за денежное вознаграждение. Общая сумма взятки – 33 тысячи гривен. Детали – читайте в статье.