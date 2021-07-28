Кроме того, в типографии по изготовлению подделок полицейские обнаружили также различные удостоверения, мокрые печати различных учреждений, а также сертификаты о вакцинации от COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-тестов.
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Организатором оказался 31-летний мужчина. Но работал не сам, к подделкам документов он приобщил двух сообщников.
Фигуранты печатали дипломы о высшем и среднем специальном образовании различных учебных заведений. После проведения обысков изъяли деньги, журналистские удостоверения, а также дипломы по специальности – журналист,
– сообщили в полиции.
А продажу фальшивых документов злоумышленники осуществляли через интернет-платформу объявлений и в социальных сетях.
Правоохранители нашли поддельные дипломы
Кроме того, правоохранители изъяли записи, компьютерную технику, на которой содержались образцы дипломов и все поддельные документы.
По данному факту проводится расследование. Организатора уже задержали, решается вопрос об объявлении ему подозрения.
Задержали организатора поддельных документов
К слову, полиция разоблачила поймала на "горячем" профессора Ровенской медицинской академии, который помогал абитуриентам поступать в вуз за денежное вознаграждение. Общая сумма взятки – 33 тысячи гривен. Детали – читайте в статье.