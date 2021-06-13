Как выбрать вуз: нестандартные советы для поступающих, которые могут удивить

Выпускники уже закончили школу, почти сдали ВНО и готовятся к поступлению в вуз. Но как выбрать будущее учебное заведение, чтобы получить там знания и найти хорошую работу. Эксперт назвал несколько интересных советов, которые помогут абитуриентам выбрать университет.

Директор аналитического центра CEDOS и бывший заместитель министра образования Егор Стадный поделился нестандартными советами, которые помогут определиться с выбором будущей специальности и вуза.

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Нестандартные советы, как выбрать университет

Вуз – это инвестиция в себя

Прежде всего, эксперт советует рассматривать обучение в университете как материально расходную инвестицию в себя. Ведь за время обучения у студента будут постоянные материальные расходы, а доходы будут отсутствовать (если он не будет параллельно работать).

Каждый месяц пребывания в университете – это определенные затраты. Даже если вы учитесь бесплатно, вы будете платить за какое-то питание, досуг, жизнь, некоторые даже будут покупать самостоятельно учебную литературу и т.д.,

– говорит Егор Стадный.

Поэтому специалист советует будущим абитуриентам ответственно подойти к возможности поступления в университет. Не лишним будет задать себе вопросы:

Какие теоретические знания и практический опыт может дать мне этот вуз?

Что я хочу узнать, поступая на эту специальность?

Сколько средств будет идти во время учебы в университете?

Наиболее ценное, что может получить студент во время учебы в университете, по его мнению, – это социальные связи.

"Единственное, что остается от университетов непременно полезного – это социальные связи, которые студенты получают во время обучения. Это круг знакомств и друзей, который затем формирует ваши связи в течение всей жизни", – добавляет Стадный.



Студенты работают в команде / Фото zavtra.in.ua

Задумайтесь об gap year

Часто за рубежом выпускники не идут учиться сразу после окончания школы. Они еще год-два могут отдохнуть или подучиться.

А Gap year – это время после окончания школы, за которое выпускник может обдумать выбор будущей профессии, посетить различные интересные курсы, путешествовать или даже попробовать работать.

Поэтому эксперты в области образования советуют родителям не "ломать" взгляды ребенка относительно желаемого профессионального пути. И, возможно, надо взять передышку перед университетом, чтобы лучше понять свои стремления.

Плохой вуз может оказаться хуже, чем отсутствие образования

Подход "чтобы был диплом" может навредить абитуриенту, который решит поступить в "слабый" университет или тот, который ему не подходит.

Вред необдуманного решения заключается в том, что обучение в любом университете (которое длится минимум 4 года) связывает человека с получаемой им специальностью, и после выпуска ему, как минимум, будет жаль потраченного времени,

– отмечает эксперт.

Или же выпускник свяжет себя с профессией, которая ему не нравится.

Поэтому специалист советует родителям поддержать ребенка в собственном выборе будущей специальности и помнить, что плохое или такое, которое не подходит ребенку, может навредить.

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Также Стадный поддерживает решение подождать год, если абитуриент получил низкие баллы по ВНО. Ведь тесты можно сдать лучше в следующем году, чтобы поступить на желаемую специальность.

Будьте готовы, что после школы вы будете сами ответственны за себя

Часто после выпуска "вчерашние школьники" приходят в панику и растерянность из-за того, что теперь на их плечи полностью ложится ответственность за себя и обучение.

Это требует дисциплины и дисциплинирования себя, однако большинство людей имеет большие проблемы с этим. Большинству людей нужен наставник, или "кнут и пряник",

– добавляет он.

Именно поэтому старшеклассникам советуют заранее подготовиться к новой для них модели обучения – самообразованию, а также научиться достигать ясного понимания того, что они хотят получать в процессе обучения.

К слову, ранее Егор Стадный дал полезные советы, как поступающему правильно выбрать университет – читайте в статье.