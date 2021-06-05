Вице-президент по бакалаврским программам КШЭ Егор Стадный отметил, что в английском языке нет словосочетания "работа по специальности", ведь это родилось в Советском Союзе.

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В то же время в западном мире, по его словам, совершенно нормально относятся к тому, если человек работает в сфере, не связанной с той образовательной программой, по которой он учился.

Как выбрать университет

Прежде всего Егор Стадный советует выбирать университет, а не специальность.

Так как от качества вуза будет зависеть то, каким будет ваше будущее благополучие. Например, несмотря на то, что есть много претендентов на одну вакансию юриста, в фирмах самом деле не хватает хороших работников,

– говорит эксперт.

Егор Стадный поделился одним принципом и пятью правилами, которые помогут выбрать хороший университет.

Принцип выбора университета

Принцип звучит так: делайте как американцы, ведь они воспринимают высшее образование как инвестицию в свое благополучие. И это калькулируется прямо в деньгах.

Нужно будет потратить определенные средства, даже если вы учитесь бесплатно, в том числе на проживание, питание, литературу и тому подобное.

"А еще человек, который учится в университете, не работает, работает неполный рабочий день или работает только со старших курсов. А это значит, что за это время он мог бы работать, но не делал этого. Это тоже своеобразный минус, – говорит Стадный.

По его словам, если все это просчитать, то получается очень неплохой показатель, на который стоит ориентироваться.

После получения диплома мы получим определенный минус в нашем бюджете. И то, как быстро мы этот минус отобьем, как быстро мы сможем выйти в ноль – это и есть определенный параметр того, достоин ли вашего внимания этот университет ,

– добавляет эксперт.

Еще пять правил для выбора вуза

Облегчите себе выбор и отбросьте все университеты, которые не стоят вашего внимания (например те, в которых принимают взятки). Ищите лучших преподавателей и общайтесь со студентами. Ставьте им простой вопрос: "К кому на пары вы хотите идти? Сколько таких преподавателей?". Это хороший ориентир, или есть ли вообще хорошие преподаватели в этом университете. Ищите крутых одногруппников, уровень ВНО которых выше, а не ниже. Не идите за низкими конкурсами. Потому что если вы попадете в сильную группу, то станете сильным выпускником. Ориентируйтесь на советы ведущих компаний. Если какой-то работодатель говорит: "Беру выпускников этого университета, потому что они самые лучшие", то прислушайтесь к этому совету. Они не будут что-то говорить зря, потому что им надо работники. Ищите университет, в котором позволяют делать студенческие проекты, есть возможность экспериментировать и развивать так называемые Soft skills.

К слову, выпускники школ, которые в 2021 году будут поступать в вузы, должны самостоятельно рассчитывать средний балл аттестата о полном общем среднем образовании. Как это сделать – читайте в статье.