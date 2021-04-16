Дипломированный профориентатор будущего Ирина Зарецкая-Котруце уверяет, что существуют инструменты, которые могут помочь родителям легко "направить" ребенка, отфильтровать лишнее и сделать выбор вуза для поступления.

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7 ошибок подростков при выборе профессии и вуза

Выбор профессии на основе представлений и предположений

От 40 до 42% украинцев работают не по специальности. И на это много причин – от "выбор за меня сделали родители" и "я не могу найти работу в своей сфере" до "поступал и не имел представления о своей специальности".

Например, ребенок хочет стать юристом и мечтает бороться за права животных. Но часто он не имеет представления о том, что эта профессия предполагает горы монотонной работы с документами, а иногда и защита тех компаний или людей, чьи взгляды противоречат их.

Ошибка – делать выбор с учетом престижных сейчас профессий

Эксперт вспомнила о тех же юристах. "Несколько лет назад, кого ни спроси – все учились на юридических факультетах, потому что такой диплом обещал карьеру, престиж и деньги. Но уже в 2020 году на одну вакансию приходилось аж 8 резюме. То есть предложение значительно превышает спрос, – говорит Ирина Зарецкая-Котруце.

Выбирать одну специальность на всю жизнь

Уже сейчас можно говорить о том, что одно из ключевых требований к успешному специалисту – готовность постоянно учиться и переучиваться. А в будущем для выполнения конкретных задач нужно будет владеть навыками из совершенно разных сфер и балансировать несколько профессий.



Родители должны помочь ребенку с выбором / Фото hartshornportraiture

Думать, что рынок труда меняется быстро

За всеми модными тенденциями невозможно угнаться, поэтому лучше выбирать не профессию, а вид деятельности, в котором ребенку будет интересно развиваться.

Кроме того, даже на этапе обучения можно изменить факультет или перевестись в другой университет. Ничего страшного в этом нет. Главное – не тратить время на то, чем в перспективе ребенок не будет заниматься.

Любимый школьный предмет = будущая профессия

Например, если ребенку удается английский, то она решает идти учиться на переводчика. Или если ребенок любит литературу – то пойдет в журналисты или на филологический.

На самом деле, по словам эксперта, хорошие знания в школьной дисциплине не дают абсолютно никакой гарантии профессионального успеха в этой сфере.

Родители считают, что знают, как лучше

С большой любовью и желанием дать ребенку самое лучшее будущее родители часто настаивают на выборе одной специальности, хотя ребенку нравится совсем другая. Но рано или поздно внутреннее "Я" даст о себе знать.

Необходимость поступления из-за давления или страха

Эксперт говорит, что часто задаваемые вопросы подростков – "Что будет с моей жизнью, если я вообще никуда не поступлю?" или родители говорят: "Все поступили, а ты будешь залить без дела? Так не пойдет".

Чаще всего такие конфликты выливаются в то, что родители давят и заставляют поступить в вуз и на "нормальную" профессию, но в итоге ребенок не заканчивает обучение или не работает по специальности.

Как помочь ребенку выбрать специальность

Ирина Зарецкая-Котруце отмечает, что прежде всего следует помнить: ребенок не обязан воплощать в жизнь карьерные мечты родителей.

Поэтому подталкивайте ребенка сделать самостоятельный выбор, и не навязывайте свое мнение. Задача родителей на этом этапе – помочь выявить, какие навыки и таланты есть у подростка, что ему важно и интересно и тому подобное.

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При этом важно разобраться с тем, какие профессии на самом деле востребованы сейчас и какие будут востребованы через 5 – 10 лет, когда сегодняшний подросток закончит вуз.

Эксперт рекомендует изучить, какие бывают специальности. Начинать можно с классификации профессий и поиска информации о них.

Всегда хорошо на несколько дней стать "тенью профессионала". Например, вы определились, что ребенку нравится маркетинг. Постарайтесь организовать для него экскурсию в такой отдел у вас на работе. Или на лето можно найти практику или поработать волонтером в интересующей подростка сфере,

– советует она.

Еще один вариант на пути самоопределения – посещать выставки и дни "открытых дверей" в университетах. Они бывают онлайн и офлайн.

Как выбрать свою профессию

Подростки могут обесценивать свои интересы. Например, если мальчик знает мировых футболистов по имени, не пропускает ни одного матча, ходит в секцию, то часто этот свой интерес он может даже не рассматривать как вариант карьеры.

"Ну, я же не стану профессиональным футболистом", – говорит он. Да, возможно. Но есть еще журналистика, можно работать PR-специалистом в любимой команде, можно организовывать матчи и т.п.,

– уверяет експерт.

Поэтому, чтобы выбрать специальность, нужно знать себя, понимать свои желания, потребности и мотивацию. Это так называемый крючок, на который можно попытаться поймать будущую профессию.

Эксперт советует воспользоваться интересным упражнением "Формула выбора профессии". Для этого возьмите лист А4, разделите его на три колонки, которые называются "Могу", "Хочу" и "Надо".

Так, в колонке "Могу" подросток должен вписать все свои навыки и умения. Например: составляю истории, над которыми смеются все друзья; быстро считаю; классно катаюсь на скейте и тому подобное. Здесь важно отключить внутреннего критика и перечислить все свои таланты.

все свои навыки и умения. Например: составляю истории, над которыми смеются все друзья; быстро считаю; классно катаюсь на скейте и тому подобное. Здесь важно отключить внутреннего критика и перечислить все свои таланты. В колонке "Хочу" запишите все, чего ждете от жизни и что важно получить от работы. Например: гибкий график, мировая компания, работа в большом коллективе, общение с людьми или наоборот – возможность делать индивидуальные проекты и тому подобное.

все, чего ждете от жизни и что важно получить от работы. Например: гибкий график, мировая компания, работа в большом коллективе, общение с людьми или наоборот – возможность делать индивидуальные проекты и тому подобное. Следующий шаг – найти баланс между своими "хочу" и "могу". Например, я хочу работать в европейском агентстве и жить в Лондоне. Достаточный ли у меня уровень английского? Если с этим все хорошо, то идем дальше. А если нет, то в колонке "Надо" запишите – подтянуть иностранный язык.

Например, я хочу работать в европейском агентстве и жить в Лондоне. Достаточный ли у меня уровень английского? Если с этим все хорошо, то идем дальше. А если нет, то в колонке "Надо" запишите – подтянуть иностранный язык. И так по каждому пункту. Кроме того, в третью колонку стоит также выписать все те "надо", которые будут востребованы на рынке труда через 5 – 7 лет. Речь идет о креативном мышлении, умении работать в команде, профессиональных навыках и тому подобное.

Вопросы, которые помогут ребенку определиться со специальностью