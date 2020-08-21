Очень сложно понять, чем ты хочешь заниматься в жизни. И, наверное, каждый задавал себе вопрос, в каком направлении двигаться и какую профессию выбрать. Поэтому читайте несколько советов, которые помогут в этом разобраться.

Как понять, какую профессию выбрать, без нервного срыва и с минимальными потерями – рассказала основательница издания Happy Monday Анна Мазур.

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По ее словам, самый популярный и эффективный инструмент, который поможет найти ответ на этот вопрос – это "пересечение трех сфер":

того, что вам хочется делать;

того, что у вас хорошо получается;

того, за что вам заплатят на рынке.

Отметим, что выбрать профессию у вас вряд ли получится за один вечер. Ведь вам надо найти необходимую информацию, а вашему мозгу нужно время для обработки этих вопросов.

По меньшей мере понадобится 3-4 недели, но лучше на это выделить 3 месяца. Также эксперт советует вести специальный блокнот или папку для бумаг, где вы будете сохранять результаты своих размышлений.

Как понять, какую профессию выбрать

По словам Анны Мазур, для этого вам необходимо ответить на три вопроса: "Чего я хочу?", "Что я могу?"и "Что нужно рынку?".

Вопрос №1: "Чего я хочу?"

Ответ на этот вопрос знаете только вы, и зависит это от вашей самостоятельной работы, анализа своих потребностей и предпочтений. То есть, это некий список ваших желаний.



В выборе профессии ориентируйтесь на собственные желания / Фото lvduvs

Начинать стоит именно с этого вопроса. Есть несколько упражнений, которые помогут ответить на этот вопрос:

Составьте список желаний

Запланируйте себе немного свободного времени и запишите в столбик 100 своих желаний. Да, первые 10-15 желаний вы вспомните быстро, но дальше будет сложнее. Тут начнется самое интересное — вы очистите мозг от поверхностного и сможете добраться до ваших истинных желаний.

Регулярные вопросы к себе

Ища, чем вы хотите заниматься, вам нужно научиться обращать внимание на свои желания. Здесь лучше регулярно спрашивать себя "чего я хочу?". Сначала у вас не будет конкретных ответов, но потом они появятся. Лучше записывайте их, а по возможности выполняйте и продолжайте спрашивать.

Таймер

Возьмите лист и ручку, поставьте таймер на 15-20 минут и начните отвечать на вопрос: "Чего я хочу?". Здесь важно не задумываясь, писать обо всем, что приходит в голову.

Чтобы лучше осознать свои желания, находите и тестируйте различные инструменты. Затем проанализируйте результаты, выпишите то, что повторяется.

Вопрос №2: "Что я могу?"

Эксперты уверяют, что здесь стоит подключить свое окружение. В частности, важно узнать о профессиональной реализации, оценить, насколько хороши у вас способности.

Ведь иногда люди могут себя переоценивать или недооценивать. Необходимо по достоинству оценить свои врожденные или приобретенные преимущества, поэтому не только самостоятельно анализируйте это, но и попросите обратную связь от людей, которые вас окружают.

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К примеру, можно написать своим коллегам и друзьям. Можете использовать эту форму: "Добрый день! Если вы открыли это письмо, значит, мы с вами что-то делали вместе. Я сейчас работаю над пониманием своих сильных качеств, поэтому буду благодарен за обратную связь!".

Вопрос №3: "Что нужно рынку?"

Ваша работа должна быть любимым делом и обеспечивать не только удовлетворение и реализацию, но и необходимый уровень дохода. Но чтобы превратить хобби в работу, нужно найти под него рыночную нишу — проанализировать текущие и будущие возможности, запрос рынка труда и его перспективы.

Как это сделать? Сегодня глобальные консалтинговые компании анализируют и пишут много статей и заметок на тему вакансий. Поэтому прочитайте их исследования об обзорах зарплат или навыках будущего и т. д. Можете также прочитать истории многих профессионалов, которые уже преуспели. Выберите себе ниши, которые вас интересуют, и найдите тех, кто расскажет вам о возможностях и требованиях индустрии.