В Центре общественного здоровья рассказали, как родители должны выбрать правильные маски для детей, которые те будут использовать на учебе. Так, маски надо выбирать из гидрофобного синтетического материала, и давать школьнику не менее двух в день.

В частности, такие материалы должны быть устойчивы к воздействию температур во время стирки. И не стоит покупать маски из пористых тканей, к примеру марли, потому что она имеет крайне низкую фильтровальную эффективность – не более 3%, даже при большом количестве слоев, предупреждают в Центре общественного здоровья.

К теме Маски для своего ребенка надо покупать родителям, – чиновник МОН

В Центре общественного здоровья предупреждают, что ребенку в течение учебного дня необходимо как минимум две маски для смены в случае загрязнения. Хотя министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что ученику достаточно одной одноразовой маски в день.

На что обратить внимание при выборе тканевой маски:

Размер

Здесь для школьника необходимо все подбирать индивидуально, особенно если речь идет о детях. Ведь для безопасности маска должна плотно прилегать к носу, рту и подбородку, но не давить.

Фиксация

Посмотрите на ремешки или ушные петли – они должны плотно держать маску на лице, но не передавливать голову или уши.

Цвет

Здесь важно выбрать светлый цвет, чтобы ребенок и родители могли легко определить степень ее загрязнения для своевременной замены.

Декоративная отделка

Эксперты не рекомендуют использовать маски с вышивкой, наклейками или надписями, поскольку они могут усиливать сопротивление дыханию (создавать ощущение недостаточности воздуха).

Для уменьшения риска заболеваний коронавирусом лучше, чтобы в составе маски было сочетание тканей и количество слоев согласно рекомендациям ВОЗ. В частности:

внешний слой был бы из гидрофобного материала (полипропилен, полиэстер или их смесь);

средний слой из гидрофобного синтетического материала (полипропилен) или из материала, который усиливает фильтровальные свойства защитной маски (хлопок);

внутренний слой из гидрофильного материала (хлопок или ткани с примесью хлопка).

Стирать маску необходимо как минимум после одного дня использования при температуре не менее 60°С в течение 60 минут.

И не забудьте объяснить ребенку, как правильно надевать, носить и снимать маску.

Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала