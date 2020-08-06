В современном мире давно существует тенденция обучения в онлайне. Ведь у нас есть в свободном доступе множество лекций известных университетов, онлайн-курсы от крутых экспертов и тому подобное. Как же выбрать для себя наиболее полезный курс и как завершить начатое – читайте советы.

Как выбрать курс, который подойдет именно вам? Сейчас есть разные форматы онлайн-обучения, попробуйте несколько из них и тогда поймете, что вам ближе, передает издание Happy Monday.

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Вебинары

Это обычно 1-2-часовые лекции на определенную тему, когда эксперт и участники одновременно находятся на онлайн-платформе. Участвовать могут как 50, так и 500 участников.

Очень удобно здесь то, что участник заранее знает, когда начнется вебинар, поэтому может распланировать свой день и выделить конкретный отрезок времени для онлайн-обучения. Кроме того, во время таких курсов можно задавать вопросы в чате и получать ответы сразу.

Онлайн-тренинги

Это обычно небольшая группа участников (10-18 человек), которые занимаются с тренером. Это может быть сочетание теории и практики. Так, тренинг может быть разделен на несколько сессий, продолжительностью до четырех часов каждая.

Но и у онлайн-тренингов есть преимущества: там есть много упражнений, игр, вопросов/ответов. Есть возможность получить теоретические знания и сразу попрактиковаться. Вы будете взаимодействовать с другими участниками.



Образование онлайн / Фото ОСС

Видеокурсы

Это записанные лекции или уроки, обычно с сопровождением слайдами, инфографиками или изображеняими. Преимуществ тут тоже достаточно: самостоятельный выбор времени и продолжительность обучения. Есть возможность ставить видео на паузу или смотреть в ускоренном режиме.

Кроме того, существуют смешанные форматы обучения. К примеру, flipped формат – это самостоятельное изучение теоретического материала плюс практика с тренером, или воркшопы онлайн – это проработка конкретной проблемы, кейса и генерация идей.

7 лайфхаков для онлайн-обучения

Конечно, сейчас множество бесплатных курсов и лекций, однако любое обучение требует времени, осознания и поддержки. Поэтому мы подготовили лайфхаки: как эффективно учиться онлайн.

Выбор

Не стоит учиться только ради учебы. Эксперты говорят, что важно выбрать курс, который для вас на самом деле актуален. Ведь эффективность возрастает, когда вы полученные знания можно сразу использовать на практике – в своей работе, хобби или повседневной жизни.

Мотивация

Для чего вы сейчас учитесь? Должны быть важные факторы и персональная мотивация, поэтому поставьте себе цель, например, получить сертификат, вырасти карьерно, подготовиться к профессиональному оцениванию и тому подобное.

Дисциплина

Запланируйте свое обучение и выделите отдельное время для этого (можно даже поставить напоминание в календаре). Потому что иногда кажется, что у вас много свободного времени и вы сможете послушать лекцию, но обычно руки до этого так и не доходят. Практика показывает, что лучше самоорганизоваться с самого начала.

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Правило "one screen at a time"

Это касается даже банального просмотра сериалов, а во время учебы становится просто незаменимым. Фокусируйтесь на одном источнике информации – онлайн-курсе, поэтому во время занятия отключите все оповещения на телефоне и закройте дополнительные приложения на ноутбуке. Будьте здесь и сейчас.

Длительность

Заниматься онлайн-обучением можно по-разному – от 30 минут до 4 часов в день. Определите для себя оптимальное время (в среднем это должно быть 1,5 – 2 академических часа в сутки).

Заметки

Это на самом деле очень полезная привычка. Для обучения важно записывать все нюансы, создавать интеллект-карты, скетчи и тому подобное. Ведь так вы сможете впоследствии легко восстановить пройденный материал. Кроме того, информация лучше запоминается, если ее записывать.

Награда

Учиться, чтобы получить вознаграждение, дает больше стимула людям. Исследования показывают, что процент прохождения тех курсов, где выдается сертификат, значительно выше. Так что если выбранный вами учебный курс этого не предусматривает, придумайте себе собственную награду – интересную книгу или поход в СПА.

Некоторые эксперты также рекомендуют объявить о своем намерении учиться публично (в соцсетях, рабочих чатах и тому подобное). Ведь так у вас появится социальная ответственность перед сообществом и у вас будет меньше шансов сдаться.