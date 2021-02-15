Выбор спортивной секции или кружка является сложным процессом, который влияет на эмоциональное состояние ребенка и его дальнейшую реализацию себя как личности. Главным в этом деле является тандем родителей с детьми, а также обратная связь с преподавателем или тренером.

При выборе кружка эксперты настаивают, чтобы родители не опирались на собственные амбиции и мечты. Такой подход может негативно повлиять на ребенка и уничтожить любую мотивацию что-то начинать. Решение о выборе спортивной секции или кружка должно базироваться исключительно на желаниях малышей.

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Выбрать кружок или секцию

На первые групповые занятия малыши начинают ходить с раннего возраста, в частности на гимнастику можно записать ребенка в возрасте от 2 лет. В таких случаях дети не могут сразу определиться со своими предпочтениями. Эксперты советуют попробовать несколько вариантов кружков и не бояться экспериментировать.

Стоит обращать внимание на то, комфортно ли ребенку заниматься новым делом, хочется ли ему возвращаться на занятия и как он рассказывает о кружке. Родители должны помочь малышу в поисках и дать ему возможность попробовать разное.

Что подходит ребенку

Выбирая первые кружки, родителям надо понимать темперамент и природные навыки своих детей. Дома можно проанализировать, на чем малыши больше сосредоточены и чем любят заниматься.

Если дети постоянно бегают по квартире, пытаются повторить акробатические упражнения, танцуют перед зеркалом или садятся на шпагат, то стоит рассмотреть спортивные секции. Если ваш малыш более флегматичный, спокойный и усидчивый, надо искать художественные кружки.

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Когда отдавать ребенка на секцию

При выборе всегда стоит ориентироваться на умениях и физических возможностях детей в соответствии с их возрастом. Для разных возрастных категорий есть разные оптимальные виды занятий.

Для детей от 2 до 5 лет подходит свободная и неструктурированная игра, а ребенок может выполнять следующие упражнения:

бег;

прыжки;

плавание;

езда на велосипеде;

подтягивания.

От 6 до 9 лет дети уже имеют лучшую концентрацию внимания и координацию движений, поэтому им подойдут:

футбол или бейсбол;

гимнастика;

теннис;

танцы;

боевые искусства,

катание на роликах или коньках.

В возрасте от 10 до 12 лет дети уже умеют понимать и воспринимать спортивные стратегии. Обычно они готовы заниматься сложными видами спорта или рукоделием, которое требует терпения и внутреннего равновесия.

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Что делать, если ребенок не хочет ничем заниматься

В таких случаях родителям стоит быть внимательными к деталям и понять, почему дети не хотят ничего делать. Часто подростки, которые имеют хорошие способности к определенному виду спорта, не хотят этим заниматься.

При выборе секции важно обратить внимание на атмосферу. Ребенка может отталкивать коммуникация с тренером или коллектив. В таком случае стоит посетить аналогичную секцию в другом месте.

Профессионализм тренеров и руководителей напрямую влияют на мотивацию детей к обучению и развитию.