Домашний принтер уже давно не роскошь, а необходимость для большинства семей. Если у вас есть дети, которые учатся в школе, или вы работаете из дома, то потребность применения принтера очевидна. Однако в любом случае принтер дома будет совсем не лишним. Даем несколько важных советов, как правильно выбрать принтер.

Хороший домашний принтер будет особенно полезен школьникам и студентам, которым приходится постоянно распечатывать рефераты, доклады, презентации, курсовые и дипломные. Отлично, если с его помощью можно будет еще и печатать фотографии, ведь это гораздо проще и быстрее, чем обращаться в профессиональные студии.

Чтобы не ошибиться во время покупки, стоит обратить внимание на технологию работы, нагрузку и полезные функции.

В общем, прежде чем выбрать принтер для дома, стоит определиться:

какую технологию печати должен поддерживать принтер – струйную или лазерную;

как часто вы будете пользоваться принтером и в каких объемах;

для создания каких материалов вы собираетесь его использовать – текстовых или графических;

какое максимальное разрешение печати вас устроит.

Какой принтер лучше: струйный или лазерный

В лазерных моделях в роли красителя используется порошок или тонер. Обычно они дороже и отличаются неплохой скоростью печати.

В струйных принтерах для печати используются чернила, которые позволяют создавать хорошие полноцветные материалы с низкой себестоимостью.

Однако стоит все же отметить, что выбор струйного принтера для домашних нужд будет более оправданным решением. Особенно это важно для тех, кто желает сэкономить не только на покупке, но и на дальнейшем обслуживании. Дело в том, что такие устройства часто укомплектованы системами непрерывной подачи чернил, которые делают их эксплуатацию очень выгодной в условиях частого использования и больших объемов печати.

Например, принтеры Canon серии Megatank имеют фронтальные встроенные чернильницы, благодаря чему без лишних усилий можно отслеживать уровень чернил. Кроме того, запас чернил в этих принтерах можно быстро и легко восстановить, выполнив простую процедуру благодаря оптимизированной системе пополнения чернильниц.

Среди преимуществ таких принтеров:

бесперебойность печати;

возможность пополнения емкости необходимым цветом чернил тогда, когда они израсходованы, даже если другие еще есть;

недорогое обслуживание;

высокая производительность и качество печати.

Оцените объемы печати

Для правильного подбора принтера важно определить его задачу. Бюджетные домашние модели не рассчитаны на большую нагрузку и при работе в офисном режиме могут быстро выйти из строя. Однако и возможности профессиональных устройств будут избыточны в домашних условиях, поэтому они просто не оправдают потраченных денег.

Подсчитайте, на сколько вам хватает стандартной упаковки бумаги на 500 листов, и определите месячный объем печати. Если пачка расходится примерно за неделю, то нагрузка составляет 2 000 страниц. Если едва хватает на несколько дней, то объем печати – не менее 10 тысяч страниц.

Что касается текстовой и графической информации в важных документах, то струйные принтеры Canon отлично сохраняют профессиональное качество документов и четкость текста. Кроме того, резервуара для черной краски достаточно (в зависимости от модели) для печати не менее 8 000 страниц. Одна порция цветных чернил рассчитана примерно на 7 000 копий со средней степенью заливки.

Текст или фото: Зачем выбирать

Сегодня благодаря широкому распространению цифровых фотоаппаратов фотографировать стало проще и люди стали чаще делать снимки. У вас на компьютере точно есть несколько папок с важными фотографиями, которые бы вы не хотели потерять. Именно поэтому лучше распечатать снимки, на которых запечатлены самые важные моменты. Сделать это можно легко с домашним струйным принтером, который поддерживает возможность печати фото.

Если вы хотите купить принтер, с помощью которого можно будет в домашних условиях создавать любительские или профессиональные снимки с хорошей детализацией и безупречной передачей цвета, то вам нужно обращать внимание на модели, которые имеют функцию фотопечати.

Принтеры Canon позволяют примерно за 37 секунд напечатать фотографии без полей размером 10x15 см, которые, благодаря высококачественным цветным чернилам на основе красителей будут иметь сглаженный и естественный вид.

Домашний принтер позволяет при необходимости быстро распечатать важную информацию: документы, важные копии и другие файлы. Это бывает крайне полезно при работе из дома. Скорость печати тоже важная характеристика, которой не стоит пренебрегать – принтеры MegaTank способны напечатать 8 монохромных или 5 цветных страниц за 1 минуту. В домашних условиях такой скорости печати действительно достаточно, кроме того, качество таких документов всегда будет высоким.

Разрешение печатных материалов

В принтерах этот параметр представлен показателем dpi (dots per inch) и означает максимальное количество точек на квадратный дюйм – именно из них и формируется изображение.

Что касается текстовых документов, то здесь более чем достаточно 600 dpi, для диаграмм и другой графики уже необходимо 1 200 dpi. А вот для фотографий приемлемого качества разрешение печати должно быть не менее 2 400 dpi и выше.

Интерфейсы

Базовые модели принтеров соединяются с компьютером с помощью USB-кабеля. Более продвинутые версии могут похвастаться возможностью подключения к компьютеру с помощью Ethernet и Wi-Fi, а в некоторых случаях даже Bluetooth. Стоит обратить внимание на то, что сетевые варианты подключения более удобны, поскольку принтер не привязан к компьютеру и доступ к нему можно получить через локальную сеть с ноутбука или мобильного устройства.

Если вы планируете использовать один принтер всей семьей, то лучше обратить внимание на модели с поддержкой Ethernet и Wi-Fi. В последнем случае не придется тянуть провода к роутеру, и вы будете максимально свободны в выборе места для принтера в квартире или доме.

Удобной также будет опция печати с носителей. Иногда это бывает полезно, когда нужно распечатать документ с флешки, не включая для этого компьютер.

Многофункциональность

Домашний принтер должен быть максимально многофункциональным устройством. Нередко вам нужно будет сделать копию документа, и сочетание принтера со сканером вам в этом поможет. Имея дома такого помощника, вам не придется искать в районе подходящий сервис для того, чтобы сделать порой столь необходимую копию важного документа.

Домашний принтер облегчает жизнь не только школьникам и студентам, но и учителям, преподавателям, бухгалтерам, частным предпринимателям и представителям других профессий, которые ежедневно сталкиваются с необходимостью печати различных текстовых материалов и изображений. Кроме того, цветной принтер для дома незаменим для фотографов и дизайнеров. Какими бы ни были ваши потребности, вы можете быть уверены в том, что с принтерами Canon вы останетесь довольными качеством.