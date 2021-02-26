Детский сад – это место, где ребенок едва ли не первый раз остается без родителей и родных людей. И там дети не только развиваются, приобретают знания и навыки социализации, но и должны чувствовать себя в безопасности и комфорте. Как родителям выбрать частный садик для ребенка – читайте советы в материале.

Выбор садика зависит от многих факторов. Поэтому образовательный омбудсмен Сергей Горбачев рассказал, на что родителям стоит обращать особое внимание, если они решили записать ребенка в частное заведение дошкольного образования.

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Как выбрать частный детский сад для ребенка

При выборе частного садика следует учитывать следующие факторы:

Наличие лицензии

Садик обязательно должен иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере дошкольного образования. В частности, в лицензии должен указываться адрес, по которому находятся дети.

Если это филиал, а в лицензии указан другой адрес, то этот документ не касается этого помещения и территории, и это означает, что вы находитесь в подпольном заведении образования,

– отмечает Горбачев.

Омбудсмен рассказал, что сейчас в Украине достаточно распространена практика, когда частные дошкольные учреждения работают без лицензии. Тогда ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время пребывания в таком учреждении несут родители.

В частности, уже были неоднократные травмы и несчастные случаи детей в таких заведениях, а доказать вину заведения или работника практически невозможно.

Также наличие лицензии предполагает наличие соответствующих условий, документов об образовании воспитателей, своевременного прохождения ими медицинского осмотра.

Образовательная программа

Частный детский сад обязательно должен выполнять требования государственного стандарта, который содержит нормы и положения, определяющие требования к уровню развитости и воспитанности ребенка в саду.

Поэтому, выбирая учебное заведение, поинтересуйтесь и ознакомьтесь на сайте заведения или у руководителя, каковы образовательные программы в этом заведении и что они предусматривают. Ведь образовательная программа одобряется именно педсоветом заведения дошкольного образования,

– добавляет эксперт.

Так, образовательная программа должна содержать: объем нагрузки и ожидаемые результаты обучения, перечень, содержание, продолжительность предметов, которые будет изучать ребенок и тому подобное.

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Наполненность групп

Спросите у руководителя садика, сколько детей уже учится в группе, соответствующей возрасту вашего ребенка.

Ведь, согласно закону, наполняемость групп в учреждениях дошкольного образования не должна превышать:

10 человек – для детей до одного года;

15 человек – для детей в возрасте от одного до трех лет;

20 человек – для детей в возрасте от трех до шести (семи) лет;

15 человек – в разновозрастных группах;

10 человек – с кратковременным и круглосуточным пребыванием детей в учреждении;

15 человек – в оздоровительный период;

в инклюзивных группах – не более трех детей с особыми образовательными потребностями.

Отметим, что это максимальное количество. Но директор садика может устанавливать меньшую наполняемость групп.

Кадровое обеспечение

Важно обратить внимание на квалификацию и поведение воспитателей. Ведь это человек, который непосредственно будет работать с вашим ребенком.

Образовательный омбудсмен подчеркнул, что воспитатель должен:

относиться к ребенку с уважением,

учитывать особенности его развития,

укреплять физическое, психическое и социальное здоровье ребенка,

давать знания и делать пребывание ребенка в учебном заведении безопасным.

Так, воспитателем должен быть человек с высокими моральными качествами, который имеет высшее педагогическое образование по соответствующей специальности, а также удовлетворительное физическое и психическое состояние.

Поэтому можно спросить руководителя учреждения, какое образование имеет педагог, работающий с ребенком, и как давно он работает в учебном заведении.

Качество обучения

Если родители выбирают частный садик, то питание в таком заведении организуют непосредственно владельцы и руководитель учреждения. А контролируют качество питания соответствующие органы управления образования или здравоохранения.

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Так, меню должно учитывать особые диетические потребности детей, отвечать принципам здорового питания и натурального набора продуктов. Поэтому спросите руководителя учреждения, из каких продуктов обычно состоит пищевое меню для дошкольников в их заведении, какая частота питания детей, какова стоимость питания и тому подобное.

Медицинское обслуживание

В частных заведениях также обеспечиваться постоянное бесплатное медицинское обслуживание детей. Оно должно осуществляться медиками, которые входят в штат образовательного учреждения.

В частности, медицинские работники должны отслеживать состояние здоровья ребенка, контролировать выполнение индивидуального плана прививок и профилактических медосмотров детей, информировать родителей о состоянии ребенка и тому подобное.

Горбачев заверил, что детям также могут предоставляться дополнительные платные медицинские услуги. Они должны быть прописаны в договоре между частным садом и родителями.