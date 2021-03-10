Выборы ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялись еще в прошлом году, однако ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Поэтому, новые выборы назначили на 17 марта. Кто баллотируется на должность ректора КНУ – читайте в материале.

Почему в КНУ имени Шевченко до сих пор не выбрали ректора

Первый тур выборов ректора вуза состоялся 25 ноября 2020 года. Тогда на должность ректора претендовало 10 кандидатов.

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Наибольшее количество голосов по результатам первого тура набрали проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров (42,75%) и директор Научно-учебного института "Института геологии" КНУ Сергей Выжва (7%).

Уже второй тур выборов ректора вуза состоялся 4 декабря. Тогда за Владимира Бугрова голоса отдали 47,59% избирателей, за Сергея Выжву – 11,65%.

И поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ректора не выбрали.

Поэтому, согласно приказу Минобразования, объявлен конкурс на занятие должности ректора Киевского национального университета. Выборы назначили на 17 марта 2021 года.

Кто баллотируется на должность ректора КНУ

В фейсбук-сообществе "Новости высшей школы" опубликовали список кандидатов на должность ректора вуза.

Так, на выборах ректора КНУ баллотируются:

Болтовец Сергей – доктор психологических наук, профессор;

– доктор психологических наук, профессор; Литвин Владимир – доктор исторических наук, бывший спикер Верховной Рады, профессор;

– доктор исторических наук, бывший спикер Верховной Рады, профессор; Бугров Владимир – кандидат философских наук, профессор;

– кандидат философских наук, профессор; Выжва Сергей – доктор геологических наук, профессор;

– доктор геологических наук, профессор; Чудовская Ирина – доктор социологических наук, профессор;

– доктор социологических наук, профессор; Рожко Александр – доктор экономических наук, доцент.

В МОН отметили, что протокол о подсчете голосов по результатам выборов ректора КНУ нужно подать не позднее 31 марта 2021 года.

Заметим! Согласно постановлению правительства, во втором туре победителем выборов станет тот кандидат, который получит на выборах более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

К слову, с 2008 года должность ректора КНУ занимал Леонид Губерский. Но на этот раз он уже не претендует на кресло ректора.