Второй тур выборов ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко состоялся 24 марта 2021 года. Победу одержал профессор Владимир Бугров.

Кто стал ректором КНУ им. Шевченко

В КНУ им. Шевченко состоялись выборы ректора. Первый тур выборов прошел 17 марта. Среди шести кандидатов, двое получили больше всего голосов.

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Так, во втором туре, который прошел 24 марта, приняли участие – Владимир Бугров и Александр Рожко.

По данным Студпарламента КНУ в телеграме, больше всего голосов набрал нынешний проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров. Поэтому, он стал новым ректором Киевского университета им. Шевченко.

Владимир Бугров победил на выборах ректора КНУ / Фото Zib

Результаты второго тура выборов ректора:

Владимир Бугров — 74,31%;

Александр Рожко – 12,93%.

Отметим, что всего на должность ректора претендовало 6 кандидатов:

Болтовец Сергей – доктор психологических наук, профессор;

– доктор психологических наук, профессор; Литвин Владимир – доктор исторических наук, бывший спикер Верховной Рады, профессор;

– доктор исторических наук, бывший спикер Верховной Рады, профессор; Бугров Владимир – кандидат философских наук, профессор;

– кандидат философских наук, профессор; Выжва Сергей – доктор геологических наук, профессор;

– доктор геологических наук, профессор; Чудовская Ирина – доктор социологических наук, профессор;

– доктор социологических наук, профессор; Рожко Александр – доктор экономических наук, доцент.

Почему в КНУ имени Шевченко до сих пор не выбрали ректора

Первый тур выборов ректора вуза состоялся 25 ноября 2020 года. Тогда на должность ректора претендовало 10 кандидатов.

Наибольшее количество голосов по результатам первого тура набрали проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров (42,75%) и директор Научно-учебного института "Института геологии" КНУ Сергей Выжва (7%).

Уже второй тур выборов ректора вуза состоялся 4 декабря. Тогда за Владимира Бугрова голоса отдали 47,59% избирателей, за Сергея Выжву – 11,65%. И поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, ректора не выбрали. Поэтому, новые выборы назначили на 17 марта 2021 года.

Добавим, что предыдущий ректор Леонид Губерский, возглавлявший университет с 2015 года, не участвовал в выборах из-за окончания срока полномочий.