Как ввести смешанное обучение в школе: главные составляющие
В период пандемии смешанное обучение стало особенно актуальным. В частности, это отлично подходит школам, которые оказались в "оранжевой" зоне. Как быстро и эффективно внедрить смешанное обучение и какие ресурсы для этого нужны – читайте в материале.
Европейская комиссия подготовила советы по внедрению смешанного обучения в школах.
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Смешанное обучение позволяет совместить очное обучение в школе с дистанционным образованием.
Преимущества смешанного обучения:
- оно дает возможность гибкости для всех участников процесса;
- развивает у учащихся проактивный подход к обучению, где учитель больше не является источником информации;
- усиливает цифровые навыки детей и побуждает их самостоятельно учиться;
- дает учителям возможность сделать обучение более индивидуальным.
Однако смешанное обучение организовать довольно сложно. Поэтому читайте несколько главных советов, которые пригодятся вам.
10 важнейших составляющих смешанного обучения
- Перевернутый класс
С помощью этого подхода учащиеся будут получать предварительные знания или информацию самостоятельно – из учебников, учебных материалов или интернета, а уже потом учитель в классе смодерирует процесс усвоения этих знаний и навыков на практике.
"Перевернутый класс" побуждает учащихся равноценно работать и дома, и в школе, поэтому важно, чтобы все дети имели равные возможности доступа к цифровым технологиям.
Дистанционное обучение в школе / Фото "Всем"
- Расширенное понятие "урока"
Это предполагает, что учебный процесс не ограничивается только уроком. Зато ученик становится как бы "владельцем" в свое время для обучения и учится распределять время и договаривается о сотрудничестве с учителем, одноклассниками и тому подобное.
- Новый подход к расписанию занятий
Во время смешанного обучения учителям следует пересмотреть все школьное расписание. Ведь оно предполагает, что дети приходят в школу в определенные дни, поэтому можно в эти дни сделать длиннее уроки и попрактиковаться в группах.
К тому же, младшие ученики нуждаются в большем взаимодействии с учителями, и это следует учитывать. А также в период перед контрольными детям может понадобиться интенсивная помощь учителей.
- Доступ к цифровым технологиям и надежному интернету
Смешанное обучение предполагает, что все участники учебного процесса имеют равный и надежный доступ к интернету и онлайн-инструментам. А все web-платформы, которыми будут пользоваться учителя, должны соответствовать возрасту детей и быть также доступны для учащихся с особыми образовательными потребностями.
- Автономия педагогов
Смешанное обучение требует принятия быстрых решений, поэтому учителя должны иметь свободу и гибкость самостоятельно определять текущие виды деятельности, составлять график и учебные инструменты. Такая автономия учителей возможна только при условии доверительных отношений между педагогами и руководством школы.
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- Прозрачность планирования и учебных ожиданий
Ученики и учителя во время смешанного обучения должны знать, где в помещении школы и на онлайн-ресурсах учитель размещает расписание, план занятий, задачи и цели урока. Все эти составляющие должны быть прозрачными и доступными.
Также школам рекомендовано разбить учебный год на меньшие этапы, например, не семестры, а модули.
- Сотрудничество с родителями
Сотрудничество с родителями в смешанном обучении очень важно, ведь большую часть времени дети будут учиться за пределами школы. Поэтому необходимо четко определить, могут ли родители и хотят ли быть вовлеченными в это.
Сотрудничайте с родителями ученика / Фото НУШ
- Понятная система оценивания достижений учащихся
В общем система оценивания в смешанном обучении имеет три составляющие: постоянное оценивание учителем и самооценка учениками, итоговое оценивание учителем и итоговое оценивание школой.
Однако оценки могут быть разными: следует сочетать индивидуальные оценки с оценкой групповой работы и командных проектов. А само оценивание может осуществлять учитель или онлайн-инструмент.
- Выделение времени для живого диалога
Смешанное обучение предполагает больше дистанционной работы учителя и ученика, всем хватит привычной социальной школьной жизни. Поэтому здесь важно отдавать приоритет живому общению, диалогу тогда, когда дети и учителя находятся в стенах школы. Особое внимание следует обращать на темы психологического благополучия школьников.
- Расширить понятие "школьное помещение"
"Урок в классе" не всегда следует воспринимать буквально, ведь вместо класса школа может использовать помещения библиотеки, актового зала, спортивной площадки или школьного двора. Во время смешанного обучения следует сделать школу "открытой": предложить детям внешкольные активности на школьном стадионе или в библиотеке.
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