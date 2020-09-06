В период пандемии смешанное обучение стало особенно актуальным. В частности, это отлично подходит школам, которые оказались в "оранжевой" зоне. Как быстро и эффективно внедрить смешанное обучение и какие ресурсы для этого нужны – читайте в материале.

Европейская комиссия подготовила советы по внедрению смешанного обучения в школах.

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Смешанное обучение позволяет совместить очное обучение в школе с дистанционным образованием.

Преимущества смешанного обучения:

оно дает возможность гибкости для всех участников процесса;

развивает у учащихся проактивный подход к обучению, где учитель больше не является источником информации;

усиливает цифровые навыки детей и побуждает их самостоятельно учиться;

дает учителям возможность сделать обучение более индивидуальным.

Однако смешанное обучение организовать довольно сложно. Поэтому читайте несколько главных советов, которые пригодятся вам.

10 важнейших составляющих смешанного обучения

Перевернутый класс

С помощью этого подхода учащиеся будут получать предварительные знания или информацию самостоятельно – из учебников, учебных материалов или интернета, а уже потом учитель в классе смодерирует процесс усвоения этих знаний и навыков на практике.

"Перевернутый класс" побуждает учащихся равноценно работать и дома, и в школе, поэтому важно, чтобы все дети имели равные возможности доступа к цифровым технологиям.

Дистанционное обучение в школе / Фото "Всем"

Расширенное понятие "урока"

Это предполагает, что учебный процесс не ограничивается только уроком. Зато ученик становится как бы "владельцем" в свое время для обучения и учится распределять время и договаривается о сотрудничестве с учителем, одноклассниками и тому подобное.

Новый подход к расписанию занятий

Во время смешанного обучения учителям следует пересмотреть все школьное расписание. Ведь оно предполагает, что дети приходят в школу в определенные дни, поэтому можно в эти дни сделать длиннее уроки и попрактиковаться в группах.

К тому же, младшие ученики нуждаются в большем взаимодействии с учителями, и это следует учитывать. А также в период перед контрольными детям может понадобиться интенсивная помощь учителей.

Доступ к цифровым технологиям и надежному интернету

Смешанное обучение предполагает, что все участники учебного процесса имеют равный и надежный доступ к интернету и онлайн-инструментам. А все web-платформы, которыми будут пользоваться учителя, должны соответствовать возрасту детей и быть также доступны для учащихся с особыми образовательными потребностями.

Автономия педагогов

Смешанное обучение требует принятия быстрых решений, поэтому учителя должны иметь свободу и гибкость самостоятельно определять текущие виды деятельности, составлять график и учебные инструменты. Такая автономия учителей возможна только при условии доверительных отношений между педагогами и руководством школы.

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Прозрачность планирования и учебных ожиданий

Ученики и учителя во время смешанного обучения должны знать, где в помещении школы и на онлайн-ресурсах учитель размещает расписание, план занятий, задачи и цели урока. Все эти составляющие должны быть прозрачными и доступными.

Также школам рекомендовано разбить учебный год на меньшие этапы, например, не семестры, а модули.

Сотрудничество с родителями

Сотрудничество с родителями в смешанном обучении очень важно, ведь большую часть времени дети будут учиться за пределами школы. Поэтому необходимо четко определить, могут ли родители и хотят ли быть вовлеченными в это.

Сотрудничайте с родителями ученика / Фото НУШ

Понятная система оценивания достижений учащихся

В общем система оценивания в смешанном обучении имеет три составляющие: постоянное оценивание учителем и самооценка учениками, итоговое оценивание учителем и итоговое оценивание школой.

Однако оценки могут быть разными: следует сочетать индивидуальные оценки с оценкой групповой работы и командных проектов. А само оценивание может осуществлять учитель или онлайн-инструмент.

Выделение времени для живого диалога

Смешанное обучение предполагает больше дистанционной работы учителя и ученика, всем хватит привычной социальной школьной жизни. Поэтому здесь важно отдавать приоритет живому общению, диалогу тогда, когда дети и учителя находятся в стенах школы. Особое внимание следует обращать на темы психологического благополучия школьников.

Расширить понятие "школьное помещение"

"Урок в классе" не всегда следует воспринимать буквально, ведь вместо класса школа может использовать помещения библиотеки, актового зала, спортивной площадки или школьного двора. Во время смешанного обучения следует сделать школу "открытой": предложить детям внешкольные активности на школьном стадионе или в библиотеке.