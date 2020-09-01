В университетах начался осенний семестр, правда не у всех. Обучение в вузе будет проходить с рядом строгих карантинных ограничений. В этом году пришлось отказаться от празднований — особенно в оранжевых и красных зонах.

О том, как будут учиться украинские студенты и какие правила безопасности ввели во львовских университетах, — читайте в сюжете 24 канала.

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Обучение во "Львовской политехнике"

Из-за пандемии COVID-19 высшие учебные заведения вынуждены приспосабливаться к новым правилам. Во "Львовской политехнике" студенты 2 – 4 курсов будут учиться дистанционно. Однако сдавать экзамены и проходить практические занятия будут в стенах вуза. Учебный год начнется с 28 сентября, а первокурсники будут учиться с 1 октября в обычном режиме.

Первый проректор Олег Матвейков рассказал, что процесс подготовки антисептиков, масок и других защитных средств продолжается. "Мы еще полностью не готовы, потому что все нужно закупать за большие средства, которые должны проходить через тендеры", – отметил он.



Правила работы сотрудников образовательных учреждений на период карантина / Инфографика 24 канала

В медицинском университете будут проводить лекции онлайн

В ЛНМУ имени Даниила Галицкого тоже будет смешанная форма обучения. Практические занятия будут проходить в стенах университета, но лекции – в режиме онлайн. Учебное заведение имеет все карантинные средства безопасности, поэтому обучение началось 1 сентября. Однако первокурсникам придется подождать – для них курс стартует через 2 недели.

"Будем планировать работу так, чтобы до сезонной эпидемии студенты могли учиться. В частности, чтобы они могли делать акценты на практических навыках", – сообщила помощница ректора по качеству образования в медуниверситете Ирина Солоненко.

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Студенты старших курсов УКУ начали обучение

Учебный семестр для 3 и 4 курса Украинского католического университета начали еще 2 недели назад, но – дистанционно. С 1 сентября студенты будут учиться очно в течение месяца. После старшекурсники вернутся домой, и в кампус будут съезжаться уже первые курсы. Как обучение будет происходить в дальнейшем – пока не прогнозировали.

Поскольку мы должны обеспечить социальную дистанцию, то будем работать в таком ротационном режиме. Также каждый преподаватель, студент и работник имеет право выбора: возвращаться в университет или работать онлайн из дома,

– отметила проректор по научно-педагогической работе УКУ София Опацкая.

Будет ли обучение во львовских вузах дистанционным

Сейчас Львов, как и ряд других населенных пунктов области, находится в оранжевой зоне эпидемической опасности. Это означает, что учебные заведения могут работать, однако, если город попадет в красную зону – студенты будут учиться полностью на дистанционной форме.

В красную зону попали: