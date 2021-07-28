Поступление-2021: вузы обнародовали рейтинговые списки абитуриенты, которые прошли на бюджет

Рейтинговые списки поступающих обнародовали 28 июля. Министр образования Сергей Шкарлет отметил, что в этом году на бакалаврат вступили почти 65 000 абитуриентов.

Рейтинговые списки поступающих

Согласно условиям вступления, объявления рейтинговых списков абитуриентов, с указанием рекомендованных к зачислению на бюджет, по каждому вуза и специальности состоится 28 июля на сайте Вступ.ОСВИТА.UA.

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Напротив того заявления в электронном кабинете поступающего, по котором абитуриент поступил на бюджет, статус изменится с "Допущено к конкурсу" на "Рекомендовано к зачислению". Эти изменения со статусом заявлений появятся в Единой государственной электронной базе по вопросам образования по ссылке.

Отметим, что абитуриент может получить только одну рекомендацию на бюджет. Те, кто откажутся от рекомендации или не успеет подать оригиналы, не получат бюджетное место в 2021 году.

А у тех абитуриентов, которые не получат никакой рекомендации на бюджет 28 июля, статус напротив всех заявлений останется "Допущено к конкурсу". Они автоматически будут участвовать в конкурсе на контракт.

Абитуриенты должны подать оригиналы документов

Теперь поступающие должны подать оригиналы документов в вузы в течение недели до 2 августа (до 18:00). К этому времени поступающему необходимо:

привезти документы в приемную комиссию,

прислать их по почте (с обязательным описанием вложений),

по электронной почте (с наложением на сканкопию КЭП абитуриента).

Зачисление на бюджет пройдет 9 августа, а перевод на вакантные места госзаказа – не позднее 19 августа.

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Отметим, что в этом году абитуриенты подали в вузы более 1 миллиона 700 тысяч заявлений. Лидерами по количеству поданных заявлений является КНУ им. Т. Шевченко, ЛНУ им. И. Франко и КПИ им. И. Сикорского. 20 университетов, которые стали самыми популярными в 2021, – читайте в статье.

Поступающие на бакалаврат выбирают такие специальности:

Филология – 76 371 поданных заявлений;

Право – 67 720 поданных заявлений;

Компьютерные науки – 66 123 поданных заявлений;

Менеджмент – 62 227 поданных заявлений;

Среднее образование – 44 136 поданных заявлений;

Инженерия программного обеспечения – 43 618 поданных заявлений;

Журналистика – 43 215 поданных заявлений;

Психология – 39 529 поданных заявлений;

Экономика – 37 464 поданных заявлений;

Маркетинг – 36 080 поданных заявлений.

К слову, 6 украинских университетов получат средства на модернизацию и повышение энергоэффективности своих учебных зданий и общежитий. Впоследствии планируют обновить еще несколько вузов.