Высшие учебные заведения Украины готовы принимать на обучение белорусов. В Минобразования говорят, что ранее получили многочисленные просьбы от граждан страны-соседки.

Белорусам не нужна виза и приглашение от вузов

Для въезда на территории Украины для получения образования, белорусам не нужна виза или приглашение от вуза. Об этом сообщила пресс-служба профильного ведомства.

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Те, кто желает получить высшее образование в Украине, имеют возможность поступить в учебные заведения на получение образования по степеням бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний,

– говорится в сообщении Минобразования.

Для того чтобы быть зачисленным в вуз в 2020 – 2021 учебном году следует подать документы не позднее 15 декабря.

Обратите внимание! Документы об образовании, выданные в Беларуси, на основании которых будет происходить поступление, можно подать без проставления на них апостиля. Они будут признаны в Украине.