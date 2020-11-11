Вузы Украины готовы обучать граждан Беларуси: детали от Минобразования
Высшие учебные заведения Украины готовы принимать на обучение белорусов. В Минобразования говорят, что ранее получили многочисленные просьбы от граждан страны-соседки.
Белорусам не нужна виза и приглашение от вузов
Для въезда на территории Украины для получения образования, белорусам не нужна виза или приглашение от вуза. Об этом сообщила пресс-служба профильного ведомства.
Актуально Массовые протесты в Беларуси: последние новости и что известно – фото, видео
Те, кто желает получить высшее образование в Украине, имеют возможность поступить в учебные заведения на получение образования по степеням бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний,
– говорится в сообщении Минобразования.
Для того чтобы быть зачисленным в вуз в 2020 – 2021 учебном году следует подать документы не позднее 15 декабря.
Что происходит в Беларуси?
С августа 2020 года в Беларуси проходят масштабные протесты против результатов президентских выборов. Победу Лукашенко на голосовании люди считают сфальсифицированной. Активными участниками демонстраций являются именно студенты. Их больше всего задерживают силовики.
Поделиться новостью
-
Как выбрать качественный домашний принтер: рассказываем, на что обратить внимание при покупке1 октября , 12:16
-
Изменения в ВНО в 2021: все детали о том, как будет проходить тестирование в следующем году5 ноября , 16:46
-
День украинской письменности и языка 2020: история праздника и мероприятия8 ноября , 10:56