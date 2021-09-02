В вузы Украины в 2021 поступили вдвое меньше абитуриентов с оккупированных территории – Денисова

В украинские университеты в этом году поступило вдвое меньше абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма, чем в 2020 году. Всего через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым – Украина" зарегистрировано около 6 тысяч заявлений на поступление.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что уменьшение количества абитуриентов с временно оккупированных территорий вызвано мощной информационной кампанией страны-оккупанта с целью дискредитации Украины и наших вузов.

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Еще одна причина, по словам Денисовой, – отсутствие надлежащей просветительской кампании для информирования населения о возможности поступления по упрощенной процедуре.

Поэтому Уполномоченная ВР обратилась к министру образования и науки с просьбой обеспечить проведение информационно-просветительских мероприятий для поощрения детей к поступлению в украинские вузы.

Вступительная кампания для абитуриентов с оккупированных территорий Донбасса и Крыма через образовательные центры "Крым – Украина и "Донбасс – Украина" продлится до 24 сентября 2021 года.

К слову, недавно 24 канал узнал, что абитуриенты с оккупированных территорий часто сталкиваются с проблемами при поступлении в украинские вузы. В частности, они могут не признаваться, куда поступают, а в вузы добираются через границу с Россией. Историю от абитуриентки – читайте по ссылке.

Текст публикации Людмилы Денисовой:

Установлено, что образовательными центрами "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" зарегистрировано около 6 тысяч заявок на вступление, что вдвое меньше по сравнению с прошлым годом.

Уменьшение количества абитуриентов с временно оккупированных территорий вызвано мощной информационной кампанией страны-оккупанта с целью дискредитации учебных заведений Украины и самого государства Украина, а также отсутствием надлежащей просветительской кампании для информирования населения о возможности поступления по упрощенной процедуре.

Обратилась к Министру образования и науки Сергею Шкарлету с просьбой обеспечить проведение информационно-просветительских мероприятий для поощрения детей к поступлению в вузы на материковой части Украины.