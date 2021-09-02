Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова считает, что уменьшение количества абитуриентов с временно оккупированных территорий вызвано мощной информационной кампанией страны-оккупанта с целью дискредитации Украины и наших вузов.
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Еще одна причина, по словам Денисовой, – отсутствие надлежащей просветительской кампании для информирования населения о возможности поступления по упрощенной процедуре.
Поэтому Уполномоченная ВР обратилась к министру образования и науки с просьбой обеспечить проведение информационно-просветительских мероприятий для поощрения детей к поступлению в украинские вузы.
К слову, недавно 24 канал узнал, что абитуриенты с оккупированных территорий часто сталкиваются с проблемами при поступлении в украинские вузы. В частности, они могут не признаваться, куда поступают, а в вузы добираются через границу с Россией. Историю от абитуриентки – читайте по ссылке.
Текст публикации Людмилы Денисовой:
Установлено, что образовательными центрами "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина" зарегистрировано около 6 тысяч заявок на вступление, что вдвое меньше по сравнению с прошлым годом.
Уменьшение количества абитуриентов с временно оккупированных территорий вызвано мощной информационной кампанией страны-оккупанта с целью дискредитации учебных заведений Украины и самого государства Украина, а также отсутствием надлежащей просветительской кампании для информирования населения о возможности поступления по упрощенной процедуре.
Обратилась к Министру образования и науки Сергею Шкарлету с просьбой обеспечить проведение информационно-просветительских мероприятий для поощрения детей к поступлению в вузы на материковой части Украины.