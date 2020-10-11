Из-за пандемии коронавируса высшие учебные заведения переходят на дистанционное обучение. Между тем осенние каникулы в школах должны начаться быстрее. Решение будут принимать власти на местах, однако педагогов просят, чтобы до 15 октября детей отправили на отдых.

Такие решения власти приняли во время совещания с президентом Зеленским. Об этом на своей фейсбук-странице сообщил нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Временно переводим вузы на дистанционное обучение. Это решение полностью поддерживает руководство учебных заведений,

– заметил он.

По словам Радуцкого, на такое решение власти пошли из-за ряда вспышек COVID-19 между сотрудниками вузов и среди студентов. Есть даже смертельные случаи: на предыдущей неделе от осложнений, вызванных коронавирусом, умер декан географического факультета КНУ имени Шевченко.

"Конечно, необходима информационная кампания среди студентов: молодежь должна понимать, что сегодня лучше ограничить количество контактов и минимизировать пребывание в людных местах. Жизнь их родителей, бабушек и дедушек – это также и их ответственность", – добавил парламентарий.

В то же время во время совещания с участием президента было принято решение о том, что осенние каникулы в школах должны начаться раньше.

Дату начала каникул определяют местные власти, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября,

– подчеркнул Радуцкий.

Заметим, что ни на сайте Минобразования, ни в Офисе Президента пока не появились тексты соответствующих решений.

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