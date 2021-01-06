В Украине уже начали подключать школы к электронным журналам. Известно, что учреждения высшего и профессионально-технического образования также смогут присоединиться к системе е-журналов.

Сейчас институт образовательной аналитики получил обращение от вузов и техникумов о желании также использовать функционал государственных электронных дневников и журналов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве образования и науки.

Интересно Родители получат доступ к электронным журналам и дневникам: детали

Работа платформы E-Jornal уже началась для школ. А теперь институт образовательной аналитики также работает над реализацией е-журналов для вузов.

Добавим, что еще в конце декабря в Украине была презентована государственная система электронных классных журналов для школ. Она обеспечивает учителей, родителей и учеников круглосуточным доступом к школьным оценкам, статистике посещаемости и другим ресурсам.

То есть на этой платформе родители будут видеть информацию о присутствии ребенка на учебе, уровень его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики – получать задания, следить за расписанием и тому подобное.